“Le escribo por DM”: Cony Capelli confesó sus divertidos acercamientos al Presidente Gabriel Boric

Cony Capelli sigue sorprendiendo. Y ha demostrado, con creces, ser mucho más que solo una chica reality tras triunfar en Gran Hermano.

La bailarina es dueña de una veta social importante, donde siempre ha manifestado su pensamiento político. El mismo que plasmó participando activamente de instancias como el Estallido Social.

Sin embargo, pese a que en el programa de CHV algo se había escuchado de sus opiniones, nunca las había expresado de forma tan abierta.

Y ahora, como invitada al espacio de Youtube de Karol Cariola, llamado ¿Y ahora qué?, la joven reveló no solo su postura, sino que además quién sería su próximo candidato presidencial. E incluso se atrevió a declarar su amor total por el Presidente Gabriel Boric.

Cony Capelli y su “Boris Love”

Así, la favorita de la gente comentó cosas como su paso por el encierro, y cómo abordaban los temas más controvertidos, como por ejemplo posturas políticas o la dictadura. “Yo soy de izquierda, al fin lo puedo decir”, lanzó, dejando entrever que esos temas se vetaban un poco en el formato.

Incluso, ahora reveló si sería candidata de alguna cosa: “La política es algo que me gusta mucho, siempre mi camino va a ser con un mensaje. Pero no es algo que tenga planeado, pero nunca digas nunca... quizás veo una opción, pero no está en mis planes ahora, tengo mucho que aprender”.

Y también señaló quién sería su próxima opción presidencial. “Me gustaría Boric de nuevo, pero no se puede”, dijo de entrada, para luego señalar que quien más podría llevarse su voto es “Camila Vallejo. La encuentro power”.

Karol: a quien te gustaría ver de presidente/a de la república en los prox años

Cony: ayy a mí me gusta la Camila Vallejos la encuentro power



AMOOO ✨💗#GranConstanza

Posterior a esto, el panelista Juan Urra le preguntó qué pensaba del presidente. “Awwww... la verdad es que yo lo veo tan humano, siento que se sale un poco del papel del presidente, el otro día lo vi cantando cumpleaños... tiene esas salidas que es tan humano, que me gusta mucho. Él es mi presidente, no me arrepiento para nada de haberlo votado”, expresó.

Y luego lanzó todo su amor al magallánico, confesando divertidas situaciones. “Boris Love, quiero conocerlo y a Brownie. Para mí sería un honor, de verdad”, minuto en que le dijeron bromeando que estaba soltero. “Y yo le escribo por DM, así como ‘hola, ¿cómo estás?’, jajaja. Obviamente, no me va a responder, pero no me importa. Siempre le mando corazones”.

Finalmente, Cony Capelli sostuvo que “siempre le voy a dar mi apoyo, en los comentarios, lo que sea. Siempre voy a estar atenta a lo que se está haciendo. Así que yo te apoyo mi presi, contigo hasta el final”.