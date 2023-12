“Por muchos años exploté mi cuerpo como bailarina... ahora quiero explotar mi mente”: Cony Capelli revela su nueva vida tras Gran Hermano

“Yo sigo tomando el metro, voy al Costanera Center... Si uno quiere hacer una vida normal, puede hacerlo. Creo que es súper importante mantener los pies en la tierra, con esas pequeñas cosas que tú hacías antes, seguir. Mi estatus no ha cambiado. Voy a seguir siendo la misma Cony de antes”, dice Cony Capelli, de entrada, cuando se le pregunta por su nueva fama en los premios Súper Like, donde obtuvo un galardón como “reina reality”.

Es que la ganadora de Gran Hermano, que se convirtió en todo un fenómeno multiplataforma y en un rostro nuevo que desata fervor, siente que, pese a todo esto, su vida sigue siendo igual de sencilla. O, al menos, eso es lo que intenta.

Esto porque la bailarina igual sabe que genera locura en sus fanáticos, los conistas, que se la jugaron con todo para que ganara el reality de CHV. Sin embargo, no se deslumbra con las luces, que ya la tienen en la mira de varias ofertas televisivas de cara al próximo año.

“Yo soy como cero del largo plazo, de soñar tanto. Solo sé que se viene un 2024 con mucho amor, con un mensaje muy potente. Ahora tengo una plataforma para entregar un mensaje muy importante, que tengo que saber ocupar en algo que a mí me haga sentido, ser consecuente con lo que he sido. Entonces, en eso estoy, en seguir trabajando conmigo misma”, reveló en conversación con ADN.cl.

Cony y su visión social

No obstante, Capelli sabe que sí tiene un futuro en las comunicaciones. Y adelantó que “se vienen hartas cosas, canales de televisión... una propuesta que luego se viene, estamos esperando que termine el año para poder anunciarlo. Pero es mejor ponerse metas a corto plazo, así uno aprende. Todo lo lento es mejor”.

Es que la triunfadora de CHV tiene las cosas muy claras. Tanto que ya dijo, por ejemplo, que no le gustaría postularse a Reina de Viña, como algunos querían.

“Para mí mis convicciones políticas, como mujer, como persona, son mi identidad. Entonces siempre mi camino va a ser ligado a eso. Siempre pro mujer, siempre tratando de que el país tenga la menor brecha de desigualdad posible, siempre mi mensaje va a ser ese, profundo e importante. Ahora, yo no quiero desprestigiar el concurso de la Reina de Viña. Yo creo que las mujeres somos libres de hacer lo que queramos, mientras queramos hacerlo”, indicó.

Y aclaró que “yo no quiero participar no porque lo considere poco feminista, sino porque no es el foco que yo quiero seguir. Yo por muchos años exploté mi cuerpo como bailarina, como modelo. Pero ahora quiero explotar mi mente, informarme, aprender y explorar otra área de mí”.

¿Y con esa visión tan ligada a lo social, no has pensado incursionar más adelante en política?

Siento que es un mundo súper oscuro, la política es dura, difícil. Pero si lo ha pensado mi mamá, ella sigue por ese camino, y yo la voy a apoyar. En la familia Capelli la que va a brillar políticamente es mi mamá... ella si tiene intenciones, siempre le ha gustado, tiene una conciencia social importantísima. Yo la voy a dejar brillar a ella, y yo la voy a entrevistar cuando me toque.

Soltando al Gran Hermano

Así, Capelli también abordó con ADN.cl temas como su actuar tras el fin del reality, donde ha intentado no entrar en polémicas como si sigue o no siendo amiga de Pincoya, qué pasó con Eskarcita o cómo vivió fuertísimos episodios que afuera se condenaron con todo, como su relación con Sebastián Ramírez.

“Mis conistas a veces me retan, me dicen ‘luchamos por esto, que fue tan fuerte’... Yo las respeto, pero también hay que respetar la experiencia de nosotros adentro. Yo jamás voy a apuntar con el dedo a mis compañeros, porque estábamos en una situación límite que solo nosotros sabemos. Es por eso que siempre les he dado un mensaje a ellos, que nos cuidemos entre nosotros”, expresó.

Y confidenció que “siempre voy a ser empática, por más horrible que haya sido la experiencia con algunos... quién soy yo para juzgar si yo también pasé por algo así y también hice mucho daño en algunos momentos”.

Pero a ti se te juzgó bastante, sobre todo por cómo abordaste algunas peleas...

Pero a mí eso no me importa... cuando uno tiene sus valores, estos no se transan por el comportamiento ajeno. Es fácil tener los valores cuando te tratan bien, lo difícil es cuando te tratan mal, seguir con esos valores ahí. Yo sé que se me vio súper confrontacional y sigo siéndolo. Si alguien llega a faltarme el respeto acá, yo voy a seguir siendo la misma, te voy a contestar, me voy a defender. Y eso no significa que sea más o menos señorita. Es el instinto de un perro. Si me ladras, te voy a mostrar los dientes.

Igual hay algunos de tus compañeros que siguen hablando...

Sí, voy a ser honesta, he visto ciertos comentarios que se tiran, a través de los medios, pero no es algo que yo comparta. Y no voy a ser así. El día que me cruce con mis compañeros, los voy a saludar, los voy a abrazar, porque yo no soy la del problema. El que se enoja, se tiene que desenojar. Yo no estoy enojada, estoy contenta. Y con todos. Esa es mi parada.

El complejo amor y el aprendizaje

Finalmente, Cony Capelli manifestó que cerró la etapa de Gran Hermano con un final que jamás esperó: “Nunca pensé en mi vida, después de tantos años batallando con algo tan difícil como las adicciones, nunca pensé que podía tener un desenlace tan bonito”.

“(Las adicciones) son un tema tabú, que no se habla y estoy súper orgullosa de haber revelado eso, me siento más cercana a las personas... es muy esperanzador para ellos ver que una persona sí tiene la oportunidad de triunfar, a pesar de que tuvo todos esos problemas”, añadió.

¿Y el amor Cony, ahora cómo va?

El amor... qué terrible, yo con el amor, terrible. Es un tema que tengo en pausa, hay muchas cosas que quiero resolver de mí misma. El amor es algo bello, me encanta estar enamorada, pero creo que todavía no es el momento, no estoy lista y es algo que con el reality aprendí... Creo que aún tengo una percepción distorsionada de lo que es el amor sano, entonces creo que eso hay que trabajarlo, para que más adelante pueda tener una relación bien, que me haga bien, que me tire para adelante. Entonces en eso estoy, trabajando en mí. El único amor que tengo ahora es Bigotes.