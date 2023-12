¿Dónde ver “Mi Pobre Angelito” esta Navidad? Tradicional película no se transmite por TV abierta

Cuando faltan pocas horas para la Nochebuena y Navidad, y en medio de la locura de muchos ayudantes del Viejito Pascuero por encontrar los últimos regalos, muchos se preguntan si podrán cumplir con una de las tradiciones de esta fecha: poder ver “Mi Pobre Angelito”.

La película de 1990 protagonizada por Macaulay Culkin se ha transformado en un clásico de esta fecha, pero hace ya algunos años que no puede verse a través de televisión abierta, ya que el canal que tenía los derechos de “Mi Pobre Angelito”, no ha logrado un acuerdo con Disney ni Fox para poder emitirla, por lo que desde aproximadamente 2020 no podemos ver a Kevin McCallister defender su casa de los dos torpes ladrones que quieren entrar a robar.

Dónde ver Mi Pobre Angelito esta Navidad 2023

Sin embargo, no todo está perdido para los fans de Kevin McCallister y su especial ingenio contra los ladrones, ya que todavía están a tiempo de encontrar la película y verla antes de Navidad.

Esto, porque la cinta y su segunda parte están disponibles a través del sistema de streaming Disney+, por lo que si quieres verla, debes estar suscrito a dicha aplicación, que permite ver la cinta a través de dispositivos móviles, televisión y PC.

En tanto, te contamos que difícilmente puedas encontrar “Mi Pobre Angelito” en algún canal de cable, ya que esta cinta es parte del catálogo exclusivo de Disney+.