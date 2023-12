“Yo no iría a primarias”: José Antonio Kast confirma que competirá nuevamente por la presidencia

José Antonio Kast ha anunciado que avanzará en una tercera candidatura presidencial en Chile. Durante su participación en el programa “Estado Nacional”, el líder político afirmó su intención de estar en la papeleta electoral para el proceso de elecciones presidenciales que se llevará a cabo en el año 2025.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a competir contra Michelle Bachelet, Kast respondió con apertura: “Yo no tengo problema, si ella quiere tomar ese desafío, bienvenida, en esto hay libertad de la persona y de los conglomerados políticos”. Esta declaración resalta su disposición a enfrentarse a cualquier candidato o candidata en las próximas elecciones.

Además, Kast enfatizó que considera que competir contra la expresidenta Bachelet sería más fácil para él, ya que, según sus palabras, ella “tiene que dar explicaciones por su último muy mal gobierno”.

Sin embargo, el político descartó la posibilidad de participar en una primaria dentro de Chile Vamos, coalición política a la que pertenece. Aunque abrió la puerta a la idea al decir: “Uno nunca descarta todo, pero si me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no me mando solo. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”, dando a entender que su enfoque se encuentra en la candidatura presidencial directa.

Este anuncio de José Antonio Kast marca la hoja de ruta que tendrá el Partido Republicano tras el fracaso que sufrieron el pasado 17 de diciembre, cuando se rechazó, por segunda vez, una propuesta de nueva constitución.