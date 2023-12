Periodista de CHV tuvo que ser asistida de urgencia por su conserje: “Casi me voy pa’l otro lado”

Estaba sola en su casa, cuando no dio más. Por eso, la reportera de CHV, Daniela Muñoz, tuvo que pedir ayuda de urgencia a su conserje.

La profesional del matinal Contigo en la Mañana había estado muy enferma por varias horas. Y terminó en un centro asistencial.

Esa experiencia la contó este jueves a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez, quienes la escucharon muy impactados.

“Desperté con dolor de guata. Perdón que lo diga así, pero… boté distintos líquidos, por arriba, por abajo”, comentó.

Periodista de CHV y su conserje héroe

Daniela relató que “me vino un bajón. Me dio una gastroenteritis aguda. El lunes a las 4 de la mañana casi me voy pa’l otro lado”.

Luego, ahondó en la ayuda clave de su conserje. “Me llevó en su auto. Me lo ofreció porque vivo sola. No tenía absolutamente a nadie”, dijo.

Y agregó que “llamé al pololo, pero no lo logré despertar. Ni a mi mamá, ni al pololo, ni a Diego Iturra, ni al Mago. Llamé a cuatro personas y nadie me contestó”.

“Me llevó volando al centro hospitalario. Ahí me tuvieron que meter suero, ketorolaco, todo. Así que me dieron dos días de licencia y hoy día reviví. Menos mal previo a la Navidad porque yo me tengo que tomar mi cola de mono el domingo”, bromeó.

De esta forma, y ya recuperada, la periodista de CHV abordó la gran problemática de quienes viven en soledad y tienen que recurrir a ayudas inesperadas como las de sus conserjes. Todo un tema, que ella pudo solucionar de forma más que favorable.