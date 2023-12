“Cambios bastante drásticos”: Aseguran que matinal de CHV viviría terremoto y Julio César estaría sorprendido

Estaría todo revuelto. El matinal de CHV, Contigo en la Mañana, podría sufrir varios, y drásticos, cambios de cara al 2024.

Así al menos viene comentándose hace semanas en varios portales faranduleros, donde algunos apuntan a la salida de Montserrat Álvarez de la conducción.

De hecho, en el programa Qué te lo Digo entregaron más información. Y aseguraron que dos nombres suenan para reemplazar a la actual conductora.

“En marzo se vienen cambios radicales para el matinal de Chilevisión y fíjense que uno de los nombres que suenan fuerte y que lo anticipo Paula Escobar, es Diana Bolocco. Esta dupla que vimos con Julio César Rodríguez en Gran Hermano podría llegar eventualmente a las mañanas de Chilevisión”, indicó el periodista Luis Sandoval.

El profesional agregó que “llega Gino Costa y, al parecer, está de candidata también que llegue Karina Álvarez”.

LOS CAMBIOS EN EL MATINAL DE CHV

Luego, en el Me Late, otro de los programas donde participa Sandoval, ahondó más en el tema: “Se vienen cambios bastante drásticos en el matinal. Hay un terremoto en CHV”.

Y añadió que “los ejecutivos querrían mover fichas y cambiar a esta dupla que ha estado liderando por cerca de tres años la televisión nacional”.

“Quieren cambiar radicalmente el matinal. Y en el caso de Monserrat, ahí está la duda, porque vendrían cambios bastante drásticos. No sabemos qué fichas van a mover, pero yo le pregunté a Julio César Rodríguez y él me dice ‘yo estoy sorprendido con todo esto, porque me enteré por la prensa que llegaba Gino Costa’. Esas decisiones no las comunican a nosotros’, y en el caso de su relación con Monserrat Álvarez, el animador nos aseguró que se está llevando mejor que nunca con ella”, complementó.

De esta forma, los rumores siguen con todo. Y varios afirman que CHV estaría transformando uno de sus franjeados más exitosos. ¿Qué pasará al final con su matinal?