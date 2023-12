Luis Andaur denuncia presencia trampa que dañó a su perrito en un sendero en Peñalolén

El reconocido periodista Luis Andaur generó revuelo al compartir una denuncia impactante a través de su cuenta de Instagram. Mientras transitaba por un sendero en Peñalolén junto a su perro, el aventurero se encontró con una trampa conocida como “guachi”, que causó daños a su mascota.

Andaur compartió la experiencia a través de un video en el que expresó su indignación por la presencia de estas trampas en un área frecuentada por vecinos, amantes de los deportes al aire libre y dueños de mascotas. En el video, el periodista mostró cómo su perro resultó afectado al enredarse la pata con el alambre de la trampa.

Su perro Bongo resultó lastimado en su patita

El periodista no escatimó en calificar la acción como irresponsable y peligrosa. Destacó el riesgo que representa para los animales y las personas que transitan por el lugar. Además, denunció la ilegalidad de colocar este tipo de trampas, especialmente a una distancia tan corta de las viviendas.

“Disculpen mi rabia, pero no puedo dejar pasar esta práctica nefasta e ilegal, el daño cruel y sufrimiento que puede sufrir un animalito, o el peligro que provocan estas trampas, pueden producir severas heridas también en alguna persona”, declaró el aventurero amante de los animales.

“Ya una vez me fracturé un pie con un guachi. Generalmente, denunciamos cuando nos pasa. Bongo está mejor, se hinchó su patita. Pero no imagino a alguien que viniese trotando. Imagino en muchos senderos las hay. Si me ayudan, podríamos revisar para quitarlos y denunciar a estos indolentes…”, añadió.

En sus declaraciones, Luis Andaur hizo un llamado a la comunidad para que se sume a la denuncia de esta actividad ilegal y peligrosa. Expresó su preocupación por la posibilidad de que otros dueños de mascotas o personas que practican deportes al aire libre puedan resultar afectados por estas trampas.