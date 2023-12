“Es demasiado”: Mónica Ramos comparte detalles de la enfermedad que enfrenta

En días recientes, la situación de salud de Mónica Ramos, exparticipante de Gran Hermano Chile, generó preocupación en las redes sociales después de que Trinidad Cerda compartiera detalles sobre su estado. Y recientemente, la adulta mayor conocida por tejer en el reality de CHV, ofreció más información sobre su enfermedad y las razones que la llevaron a este estado.

La mujer de la tercera edad explicó que su salud se ha visto afectada principalmente por un fuerte resfriado. “Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado”, contó a TiempoX. Mónica Ramos se sometió a un chequeo el viernes 15 de diciembre y espera los resultados, que estarán disponibles el miércoles 20 del mismo mes.

En relación con las causas de su enfermedad, Mónica Ramos vinculó su estado de salud a su trabajo como feriante. “El tiempo ha cambiado muy bruscamente. Nosotros llegamos a la feria como 6:45 O 7:00, y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso”, explicó.

La importancia de las visitas de sus excompañeros en Gran Hermano

La emocionalidad también ha sido un factor relevante para Mónica Ramos, quien reconoció que no atraviesa su mejor momento. “Empecé con síntomas de no comer, tomar agua y tomarme los remedios. Estuve así como 15 días, nada de apetito y solo dormir”, expuso.

Y luego agregó: “He estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido que yo no quería contestar el teléfono, no tenía ganas de contestarle a mis amistades, aunque sea en el WhatsApp porque me daba al tiro con la tos”.

Tras ello, Mónica destacó la importancia del apoyo emocional recibido por parte de sus compañeros de Gran Hermano Chile, como Trinidad Cerda, Hans Valdés y Rubén Gutiérrez. “Con Rubén hemos tenido una conexión más grande, porque me llamaba y no importaba que yo no le contestara, casi todos los días se preocupaba de mi salud. Una a esas cosas le hace bien”, afirmó.

Finalmente, acerca de los exparticipantes del reality que han ido a verla, Mónica Ramos señaló que “es importante eso, porque gané algo adentro (en Gran Hermano Chile), gané buenas amistades. Saber que hay alguien que por último que se dé un ratito para llamarte para preguntarte cómo estás, esos son cosas importantes”.