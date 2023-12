“Sé que me extrañan...”: Karina Oliva se abre a la opción de volver a la política

Con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional quedó la excandidata a la Gobernación Regional Metropolitana por el partido Comunes, Karina Oliva, tras ser formalizada este miércoles por el delito de fraude de subvenciones.

Por este caso, se establecieron 100 días de investigación, en la cual se indagara la presunta comisión de delitos por una serie de rendiciones de gastos de campaña irregulares durante los períodos electorales del año 2021.

Tras la audiencia, Oliva comentó que tras dos años “al fin pudimos concurrir para que nos dijeran cuáles son los cargos que se nos imputan”.

“Vamos a poder demostrar que cada una de las cosas que se nos han querido imputar no son ciertas, que son algunas imprecisas”, agregó.

En ello, la excandidata de Comunes sostuvo que “nosotros siempre hemos estado llanas, yo en manera particular, a colaborar, a entregar los antecedentes, y espero que ahora, durante estos 100 días de investigación, se pueda esclarecer la verdad y dejar las confusiones”.

Asimismo, comentó el mediático allanamiento a la sede de su expartido, apuntando a que “muchas veces me lo he preguntado porque no entiendo por qué pero creo que al final de los 100 días de investigación también se sepa cuál fue la intención de allanar la sede del partido en que yo era militante que la que fue 48 horas antes de la elección a senadora que nunca había ocurrido en democracia”.

¿Regreso a la política?

Por otro lado, y consultada sobre si volvería a la política luego de este caso, Karina Oliva sorprendió con su respuesta. “Vamos paso a paso, tranquilos, tranquilos. Pero yo sé que me extrañan”, dijo.

“Yo sé que me extrañan y bueno, ahí veremos qué se hace en adelante (...) Uno nunca descarta nada”, aseveró.