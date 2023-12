María Alberó reveló la especial condición que le exige Iván Zamorano a las parejas de sus hijas

María Alberó reveló una peculiar condición que su esposo, el exfutbolista Iván Zamorano, impone a los pretendientes de sus hijas. La familia Zamorano-Alberó reside en Miami, Estados Unidos, pero mantiene un fuerte vínculo con Chile, país al que viajan con regularidad. Durante una de sus visitas, la exmodelo compartió la divertida anécdota sobre la exigencia futbolera del histórico goleador.

En una entrevista, María Alberó mencionó la pasión que tienen por el club Colo Colo en su hogar y cómo esta pasión ha influenciado la vida amorosa de sus hijas. Blu Dumay, de 27 años, y Mía Zamorano, de 17, son las hijas de la pareja. Aunque Blu es hija de María Alberó de una relación anterior, Zamorano no hace distinciones.

Al referirse a la influencia de Colo-Colo en la familia, en conversación con Bolavip, María Alberó compartió la divertida anécdota: “Yo soy fanática de Colo-Colo y mis hijos también. No hay otra cosa más que Colo Colo en mi casa, no se puede. Es más, cada vez que viene algún novio de mis hijas, si no es de Colo Colo, Iván les dice: ‘para afuera’”.

Iván Zamorano celebró el Mundial que ganó Argentina

En cuanto a la reciente victoria de Argentina en la Copa del Mundo, María Alberó compartió que Zamorano celebró el triunfo. Aunque la pareja vive en Estados Unidos, ambos mantienen un fuerte lazo con Argentina, país natal de la exmodelo.

Al respecto, María Albero comentó: “Sí, por supuesto. Está mi familia, está mi papá, mi mamá, los chicos tienen sangre argentina. Acá no hay una competencia, yo también quiero a Chile y me encantaría que Chile tuviera muchos triunfos, pero esta vez tendría que estar contento por mi familia y por mí, que tengo sangre argentina”.