Director (s) de Educación Pública: implementación de los SLEP “a la larga va a ser virtuoso y un buen desarrollo para el país”

Dijo Rodrigo Egaña (ingeniero comercial, académico de la Universidad de Chile, el primer director de la Dirección de Educación Pública del ministerio de Educación entre 2017 y 2018, hoy en día subrogante en ese mismo cargo) que la situación con el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Atacama no es representativa del nuevo modelo educativo: de los 11 que hoy en día funcionan en Chile, hay algunos con seis años de trabajo, otros con cuatro, y otros con dos. Dijo también que hay una “experiencia acumulada” que es “diferente”. Y así, lo del norte se vuelve excepcional:

“Atacama es un caso muy lamentable, no se logró solucionar a tiempo un conjunto de problemas, básicamente, tanto de infraestructura como de conformación de las relaciones que había que crear para el traspaso de lo municipalidad a la nueva entidad territorial. No es correcto afirmar que Atacama es la muestra de lo que pasa en los otros 10 Servicios: hay unos que funcionan bastante bien (no he estado en todos, llevo 11 días en el cargo). Lo que sí, hemos ido identificando situaciones que son beneficiosas y otras más problemáticas”.

La cita es de la mañana de este martes, en ADN Hoy. En la misma línea, aseguró que en los SLEP que sí funcionan, no hay problemas en el pago de remuneraciones, ni de cotizaciones previsionales, ni de salud, que “es algo no menor, porque en muchos municipios tenemos una crisis financiera enorme, que no permite dar cuenta bien de esos temas”, precisó antes de destacar la mejora, a su juicio, en temas de infraestructura. Luego añadió: “El principal aporte que están haciendo los servicios locales es en materia educacional. Hemos tenido una dificultad de mostrar esos avances. Desde ese punto de vista, es perfectamente responsable avanzar en estos cuatro, que son territorios distintos, realidades diferentes, municipios distintos y que cada cual tiene sus particularidades”.

El lunes, el Mineduc pausó el traspaso de 158 colegios de la administración municipal a los SLEP hasta 2025. Estos fueron los Servicios Licancabur (Calama, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena) y Maule Costa (Constitución, Empedrado, Cauquenes, Chanco y Pelluhue). Egaña lo puso en contexto: el traspaso fue calificado como “un proceso bien complejo: hay que hacer más de 70 actividades distintas, cierto manual de implementación que se ha ido trabajando durante los años. El primero lo dejamos listo cuando estuve a cargo de la Dirección de Educación Pública, hace cinco años.”.

A ello se suma una interracción entre municipios, Contraloría, el ministerio de Educación, la Dirección de Presupuesto, Presidencia, Evaluación Social de Proyectos de Inversión y más. A ello se suma los elemntos en consideración: “Si contamos con un director ejecutivo nombrado; si se cuenta con los segundos niveles de cada SLEP, los subdirectores, que son de las áreas Educativas, Finanzas, Infraestructura, Personal y Planificación; después, si contamos con el personal mínimo que cubra las distintas áreas que en cada una de estas subdirecciones tiene que haber dos o tres personas para cubrirlos”.

Después, sigue traspasar al personal de los municipios a los Servicios. Y luego, los temas administrativos (”tienen que abrirse cuentas corrientes, que tienen que integrarse los Sistemas de Administración de un servicio público descentralizado”), y finalmente, el control de personal, de compras públicas, de ordenamiento de pago de remuneraciones, de personal y más.

Senadores y el Ejecutivo habían acordado, en el marco de la Ley de Presupuesto 2024, un protocolo para evaluar el estado de los SLEP. El lunes, representantes del Mineduc (Egaña entre ellos) informaron que no todos estaban listos. Y así fue que se llegó a la pausa. El director (s), eso sí, explicó: “Sin el protocolo, habríamos traspasado la parte educativa de los protocolos en enero”.

“Lo que pasa con el análisis que se pidió hacer a partir del protocolo fue que se hizo una revisión de cada uno de los puntos y no es que no hubiésemos estado en condiciones de traspasar Licancabur y Maule Costa, sino que un conjunto de algunos de estos procesos críticos que mencioné no estaban completamente terminados. En los cuatro que estamos traspasando, tenemos la certeza de que todo está preparado de la manera que debería ser para hoy, a mediados de diciembre, estar listos. En los otros dos había algunos temas que por distintas razones se habían atrasado en el proceso y no estaban completamente listos. Si no hubiese habido protocolo, igual los podríamos haber traspasado y habrían requerido una atención mayor de acompañamiento”, aclaró luego.

El fantasma del SLEP Atacama

Fueron semanas las que estuvieron los profesores de Atacama movilizados por la criticada implementación del Servicio que, en algunos casos, implicaba problemas de infraestructura, por solo mencionar algo. Sobre esto, el director (s) explicó los pasos a seguir:

“Parte importante del trabajo que tenemos que hacer de aquí a marzo es conversar con profesores, los asistentes, las familias, para mostrarles los avances; ver en cada establecimiento si es que hay consenso en que las condiciones logradas son las necesarias, lo que haremos en terreno, en cada establecimiento, para que marzo parta de manera normal. Tenemos dos meses y medio para terminar todas esas actividades. Estoy confiado que lo podremos lograr”.

Pero este caso fue también un antecedente para que los parlamentarios pidieran suspender la implementación de los SLEP Licancabur y Maule Costa. Por ejemplo, la gran distancia entre uno y otro recinto educacional: “En el modelo que se diseñó en 2017, se tomó en cuenta lo de los territorios y se contemplaba crear oficinas locales, que son oficinas del servicio local en comunas distantes. Hoy se crearán oficinas locales en Aysén y Magallanes por razones obvias, las distancias son enormes y tenemos que tener dispositivos para que el personal no tenga que movilizarse al punto central donde están las oficinas del SLEP. Armar otro SLEP hay que ver qué sentido tiene, porque tiene un costo de base y los servicios de apoyo pedagógico se darán en cada escuela”.

Con todo, surge la pregunta evaluativa: ¿son los Servicios Locales de Educación Pública un modelo virtuoso? Egaña respondió:

“A la larga va a ser virtuoso, porque estamos pasando de una institucionalidad donde, por un lado, estaban las direcciones de educación municipal o las corporaciones; y por otro lado, estaba toda la cuestión administrativa y financiera y de infraestructura en manos del municipio. Aquí se unifica en un servicio y se crea una unidad, que es la de apoyo técnico pedagógico, que en general los municipios no tenían recursos para tener personal especializado en esas líneas. ese es un tremendo avance. La transformación de pasar de las municipalidades a los servicios locales, a la larga, va a ser un buen desarrollo del país”.