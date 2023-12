“Además de mirarlo, nunca había hablado con él”: Macarena Venegas relata su romance de película con quien fue su amor platónico en su adolescencia

La abogada Macarena Venegas celebró su cumpleaños número 47 en el restaurante Piso 21 de Providencia junto a 100 invitados. Sin embargo, lo que capturó la atención de muchos fue un video compartido en Instagram donde se la ve feliz en los brazos de un hombre.

Se trata de Eduardo Pesce, su amor platónico de la adolescencia, a quien volvió a encontrar después de 31 años.

La historia de este reencuentro comenzó cuando Macarena, a los 15 años, solía salir del colegio con sus compañeras para observar a los estudiantes del San Gaspar. En ese entonces, había un joven que le llamaba la atención. “Lo encontraba tan buen mozo, pero nunca me atreví a hablarle”, comentó a LUN.

Después de más de tres décadas, Macarena se ofreció para ayudar a una amiga en la feria Taconeras y sintió una conexión especial con un hombre que la miraba intensamente. Se trataba de Eduardo Pesce, el mismo joven que había sido su amor platónico en la adolescencia.

“De repente sentí una mirada, como una energía, y veo a un hombre que me está mirando. Le dije a mi amiga: ‘yo a este cabro lo c onozco’. Voy y le hablé: ‘oye, te puedo hacer una pregunta, ¿tú estabas en San Gaspar?’ Me dijo que sí y ahí ya sabía de quién se trataba”, recordó la abogada.

No empezaron a salir enseguida

A pesar de no intercambiar información en ese momento, Eduardo le escribió a Macarena por mensaje directo en Instagram, pero no recibió respuesta. Sin embargo, cuando Macarena regresó de Boston, donde hizo un curso en Harvard, varios amigos la felicitaron por su logro a través de LinkedIn, incluido Eduardo.

Este último le envió un mensaje diciendo: “Hola, te felicito, pero nunca más hablamos”. Fue entonces cuando Macarena se acordó de él y comenzaron a conversar.

Después de intercambiar mensajes, decidieron encontrarse. “Ahí me acordé y nos dimos los WhatsApp. Comenzamos a conversar para vernos, pero justo me iba de vacaciones y en marzo comenzaba un magíster, así que no le puse tanta intención a la salida”, relató.

Su primera cita y su primer beso

Tras ello, Macarena Venegas rememoró su primera cita. “Lo invité a mi casa, con harta regla eso sí. Le dije que tenía de 21:00 a las 23:00 horas. ‘No tengo más tiempo, mañana me levanto temprano’, le dije. Llegó con una botella de champaña. Conversamos en la terraza y se fue. Esa primera conversación fue como para situarnos. Si en verdad, además de mirarlo, yo nunca había hablado con él”, expuso.

“Lo encontré atractivo. Mi recuerdo era solo su apariencia. Lo encontré simpático. Eso fue un miércoles y el domingo lo invité a un brunch. Ahí fue entretenido porque yo me encontré con amigos, él también y fue como entretenido socializar”, añadió.

Más adelante, la abogada contó cómo fue su primer beso, el que llegó al mes después de empezar a salir juntos. “Yo igual quería saber si él estaba resuelto con su ex y esas cosas. He tenido algunos chascarros. Hay que ser bien cuidadosa en estar segura de que el hombre esté libre, no que se crea libre. Y bueno, estaba totalmente resuelto, mucho más sano y rehabilitado de su relación anterior”, sostuvo.

Finalmente, acerca de su relación de película con Eduardo Pesce, Macarena Venegas señaló que “es un desafío de todos los días, un desafío de conocimiento, de abrirse a otra persona, de ver sus valores, como se presenta en el mundo. Nos llevamos bien. Estamos llevando una relación cautelosa, de no herirnos. Respeto el tiempo que pasa con sus hijas, lo potencio en eso. Es un amor maduro, sin ansiedades de ningún tipo y eso me tiene muy feliz”.