Secretaria general del Partido Republicano tras el plebiscito: “Es una derrota electoral, pero no de nuestras ideas”

Si hubiera que graficarlo como para dimensionar la magnitud del resultado, el plebiscito del domingo 17 de diciembre fue definido por la población total de Maipú, Santiago y Puente Alto, las tres comunas más habitadas del país: fueron 1.423.462 de votantes los que resolvieron que el texto emanado del Consejo Constitucional era insuficiente. Aunque sería una lectura, de alguna forma, y frente a las lecturas bien cabe citar al expresidente Ricardo Lagos, después de votar: “Hay quienes decían que las elecciones no se ganan ni se pierden; se explican”.

El presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, dijo que “no solo nosotros (los de su partido, incluso su sector) no podemos celebrar, sino que el Gobierno y la izquierda tampoco pueden celebrar”. Y es, de alguna forma, una idea que replicó la mañana de este lunes, en ADN Hoy, la secretaria general de la colectividad, la exconvencional Ruth Hurtado.

“Es una derrota electoral que obviamente había que reconocer. Nosotros creemos en la democracia, no logramos convencer a la mayoría de los chilenos de que esta propuesta era mejor que la Constitución actual. Pero sin duda, para nosotros también es un alivio que este proceso, este paréntesis de incertidumbre que fue muy largo para Chile, ayer haya terminado. Esperamos que el oficialismo cumpla la promesa de cerrar este proceso y enfocarse en las urgentes necesidades de la gente”, resumió de entrada la líder.

Pero la pregunta que surge, tomando en cuenta la mayoría que tenían en el Consejo Constitucional, y que el propio Kast se había propuesto “darlo vuelta”, es: ¿no hay una autocrítica, en particular a los Republicanos? Hurtado cree que no, y que incluso pudo haber sido determinante la minoría (así):

“Desde todos los sectores tratan de endosar este resultado al Partido Republicano, pero no podemos dejar de lado que el Consejo fue integrado por 50 miembros, de los cuales 17 de ellos el 7 de mayo decidieron ir por la opción ‘En Contra’ y no buscar ningún acuerdo para avanzar en una propuesta que recogiera todas las visiones, a la que se abrieron todos los espacios, en un proceso muy distinto al anterior. Pero vimos un sector permanentemente en contra a partir del resultado del 7 de mayo”.

Pero haciendo un ejercicio comparativo con la Convención Constitucional, una instancia de características similares e incluso ocurrida prácticamente inmediatamente antes del Consejo Constitucional, las diferencías fueron, a juicio de la secretaria general republicana, siquiera posibles de poner en un mismo espacio: “Ni la propuesta, ni el proceso anterior se puede comparar con este. Nosotros no buscamos este proceso, pero teníamos la responsabilidad política y moral de presentarnos, de estar ahí, de tratar de hacer los mejores esfuerzos, sobre todo después del resultado del 7 de mayo. Probablemente, para nosotros hubiera sido mucho más cómodo quedarnos en el ‘En Contra’. Recordemos que la propuesta de los expertos venía con una aprobación de un poco más del 20%, era muy difícil remontar ese porcentaje y aun así, logramos avanzar muchísimo, pese a las dificultades de informar el proceso”.

¿Y entonces? Pues fueron múltiples factores, “no solo la minoría. Todos somos parte de la derrota y nos hacemos cargo. Ahora nos juntaremos con vecinos de Recoleta porque hay que poner el foco en las personas y sus necesidades urgentes. La gente está cansada del proceso constitucional. Pero aún así, nosotros preferimos trabajar, entregar una propuesta que fuera buena para Chile. Pero la gente está cansada de aquello. Hay que seguir avanzando en seguridad, en desarrollo económico, para sacar al país de este estancamiento en el que estamos hace mucho tiempo”.

El fin de debate constitucional, al menos en el corto y mediano plazo, ha sido también la apertura de una ventana para las reformas del Gobierno. Hasta ahora, según contó Hurtado, han sido “malas reformas” que no contarán con sus votos. “La reforma de pensiones es algo importante que hay que generar. No solo seguir con la ideología del Gobierno. Nosotros estaremos siempre disponibles, en cualquier reforma, para avanzar, pero que esa reforma sea lo mejor para Chile. En eso, el Partido Republicano está con los votos. Lo importante es que el Gobierno alinee a su sector. El oficialismo no ha estado siempre disponible para todo lo que ha necesitado en el Congreso. El Gobierno también tiene que hacer un mea culpa, alinear a su sector y todos trabajar para que a Chile le vaya bien. En eso el Partido Republicano está comprometido completamente para poder avanzar ”, planteó.

Con todo, aseguró que el resultado del domingo “efectivamente es una derrota electora, pero no una derrota de nuestras ideas”:

“El hacer cambiar al Gobierno, el hablar de temas de seguridad, de la defensoría de las víctimas, del control migratorio, también fue un gran avance en poner temas sobre la mesa que son importantes para la mayoría de los chilenos, cosa que el Gobierno no quería hablar y no le interesaba. En eso no hay una derrota porque nuestras ideas siguen ahí, trabajamos con mucha convicción y creemos que las ideas que propusimos en el texto eran buenas para Chile”.

Así las cosas, los factores que incidieron, precisó que fueron incluso de comportamiento: “(Las personas) votaron en contra de la propuesta porque también hay un cansancio. No es solo el texto: hay muchos factores. En los días haremos un análisis más profundas sobre las causas de la derrota electoral, pero vamos a seguir trabajando con mucha fuerza para ese Chile que la mayoría de los chilenos sueña: libre, grande, próspero, progresando, con seguridad, donde podamos caminar tranquilos por las calles, donde los niños puedan jugar en las plazas sin temor a recibir una bala loca o con un sicariato. Ese es el Chile que muchos sueñan y para eso seguiremos trabajando”.