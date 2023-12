El pasado domingo en Chile se llevó a cabo el Plebiscito Constitucional en donde la opción “En contra” salió victoriosa con más del 55% de los votos, elecciones que mantuvieron la vista del todo el mundo en el país.

Es más, en redes sociales, ciudadanos extranjeros mostraron su asombro con el funcionamiento de las jornadas eleccionario nacionales. Un ejemplo de aquello fue la estadounidense Sam Westphal, residente en Chile, quien se mostró sorprendida por cómo funcionó el referéndum.

“Fue interesante presenciar mis primeras elecciones aquí en Chile en persona. No voy a hacer una comparación entre Estados Unidos y Chile porque no creo que sea justo debido a las diferencias en el tamaño de la población y del país. Pero aquí comparto mis impresiones, no opiniones”, señaló la norteamericana en un video publicado en TikTok.

“Es obligatorio votar”

En esa línea, Sam Westphal afirmó: “Algo interesante es que en Chile es obligatorio votar. Al principio, no me gustaba porque seguían muy Estados Unidos, pero ahora he decidido que sí me gusta. Me gusta que la gente tenga una obligación con su país, un deber cívico. Si no votas, te multan, y siento que en Estados Unidos siempre escuchas mucho sobre registrarte para votar. Aquí simplemente dicen ve y vota, y realmente me gusta eso”.

“Otra cosa interesante es que hay una Ley Seca, lo que significa que no se puede comprar alcohol el día de las elecciones. También es un feriado, por lo que muchas tiendas de comestibles y restaurantes están cerrados. Si es un negocio más pequeño, pueden elegir estar abierto, pero tienes que votar. ¡Me encanta eso, Estados Unidos debería tomar nota!”, agregó.

“Lo más extraño”

Pero para la estadounidense, “lo más extraño” de las elecciones en Chile es el conteo de votos. “Cuentan a mano los votos. Es una hoja de papel, simplemente escriben lo que quieren. Lo pones en una urna transparente y luego las personas cuentan los votos. Estaba muy confundida al principio, pensando, ¿cómo demonios se supone que cuenten millones de votos a mano? Pero ahora entiendo”.

“Pones tu voto públicamente en esta urna de plástico transparente sellada a través de una abertura. Me gusta eso también, ya que puedes ver los votos y también transmiten en televisión algunas de las mesas contando los votos. Algo interesante es que dicen en voz alta el voto mientras lo sacan, es muy interesante. No creo que esto funcione en Estados Unidos porque votamos por tantas cosas, como 20 cosas en una boleta, y hay 330 millones de personas. Pero fue muy interesante y me gustó observarlo”, cerró Westphal.