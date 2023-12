“¡Defiéndanse solos!”: Cuchillo Eyzaguirre no pudo ocultar su enojo tras la victoria del En Contra en el plebiscito

Tras la confirmación del triunfo del “En Contra” en el Plebiscito Constitucional 2023, diversas figuras políticas han expresado sus opiniones en distintos programas de televisión. Y el diputado Daniel Núñez, del Partido Comunista, señaló en Estado Nacional que, a pesar de haber comprometido los votos para evitar un nuevo proceso constitucional, esto no impide la posibilidad de realizar cambios puntuales o reformas en la Constitución en el futuro.

“Nosotros comprometimos los votos —porque nosotros cumplimos la palabra— para que no haya un nuevo proceso constitucional, pero no quiere decir que en 6 u 8 meses no tengamos la posibilidad, por ejemplo, de hacer cambios puntuales o reformas a la constitución”, declaró el diputado Núñez.

El enojo de Sebastián Eyzaguirre

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, y generaron una fuerte reacción por parte de Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre, quien manifestó su frustración a través de Instagram, especialmente al haber respaldado fervientemente la opción “A Favor”, que resultó derrotada en la votación.

“Le dedico este video a todos los imbéciles que permitieron volver a empoderar a estas hienas. Ahora que viene la ONU y los chips y marcianos que ustedes dicen que venían con el A Favor, vayan a donde el Rojo y todos sus héroes a que los salven de estos. ¡Ahora jódanse ustedes por huevones!”, expresó.

Luego agregó: “A los del norte que lloraban penurias por los migrantes ilegales y a los del sur que pedían a gritos defensas para las víctimas del terrorismo, ¡jódanse! Sus votaciones de hoy hablan clarito de ustedes. Ahora bánquesela. Nosotros fuimos al frente, dimos la cara, ¡y nos jugamos por ustedes 4 años exponiéndonos a todo!”.

“La batalla cultural que dimos después que nos quemaron Chile, ustedes la pagaron así. Váyanse bien a la conche****** y defiéndanse solos ahora”, añadió después.

Cuchillo Eyzaguirre y sus dichos antes de conocer la derrota de su opción

Previamente, el polémico expanelista de CQC había subido un video luego de ir a votar, en el que se refirió en duros términos hacia al Presidente Boric. “Estoy feliz porque con este dedo marcado y mi voto A Favor, acabo de sacarme una cantidad de bronca inmensa en contra de este gobierno, en contra de este esquizofrénico empobrecedor que tiene arruinado a Chile”, comentó entonces.

“Estoy feliz porque con mi voto A Favor vamos a terminar de una pu** vez con este tema constitucional. Y con este voto A Favor terminamos también estos cuatro años que han sido una pesadilla para Chile (…) Hoy le ponemos la última pala de tierra a estos empobrecedores seriales que tienen arruinado a Chile. Vamos carajo que hoy ganamos sí o sí”, concluyó en ese momento.