Muere Andre Braugher, actor que ganó dos Emmys y que es recordado por su papel en “Brooklyn Nine-Nine”

El destacado actor estadounidense Andre Braugher, reconocido por su papel del capitán Raymond Holt en la exitosa serie Brooklyn Nine-Nine, falleció a los 61 años el pasado lunes tras una breve enfermedad, según informó Deadline Hollywood.

Andre Braugher deja un legado no solo como actor versátil y talentoso, sino también como alguien comprometido con explorar distintos aspectos de su arte y abordar cuestiones sociales relevantes. En una entrevista en 2020, cuestionó la narrativa que glorifica al “policía heroico” sin matices, abogando por una reflexión colectiva sobre la representación policial en los medios.

El actor deja atrás a su esposa Ami Brabson, también actriz y con quien compartió pantalla en Homicide: Life on the Street, así como a sus tres hijos. La pareja se conoció en el set de grabación, dando inicio a una relación que perduró a lo largo de los años.

La noticia del fallecimiento de Braugher ha generado condolencias y muestras de afecto por parte de la comunidad artística y sus seguidores. La familia del actor ha solicitado que, en lugar de flores, se realicen donaciones al Classical Theatre of Harlem, organización en la que Braugher formó parte de la junta directiva.

¿Quién fue Andre Braugher?

Nacido en Chicago, Braugher inició su carrera en el cine con una destacada participación en la película Glory de 1989, compartiendo escena con Matthew Broderick y Denzel Washington. Su interpretación de Thomas Searles, un hombre negro libre que se une al primer regimiento negro del Ejército de la Unión, marcó el inicio de una carrera llena de roles significativos y premios.

Su consagración en la televisión llegó con su papel como el detective Frank Pembleton en la serie Homicide: Life on the Street, donde recibió reconocimientos de la crítica y un Emmy como mejor actor en serie de drama en 1998. A lo largo de su carrera, demostró su versatilidad en diferentes géneros y formatos, participando en películas como City of Angels y Poseidon, así como en la serie Men of a Certain Age.

Uno de sus papeles más icónicos fue el del capitán Raymond Holt en Brooklyn Nine-Nine, donde a lo largo de ocho temporadas dejó una marca imborrable. A pesar de su aparente seriedad, el personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público, y Braugher recibió varios premios, incluyendo dos Critics Choice al mejor actor de reparto en una serie de comedia.

Entre sus proyectos más recientes se encuentra la película She Said (2022), donde interpretó al editor ejecutivo del New York Times, Dean Baquet. Además, estaba previsto que protagonizara el programa de Netflix Residence.

Fuera de la pantalla, Braugher también destacó en el teatro, participando en producciones de Shakespeare y obras contemporáneas como The Whipping Man. Su compromiso con temas sociales igualmente se evidenció en su reflexión sobre el complicado legado de interpretar a un policía, especialmente tras la muerte de George Floyd y el surgimiento del movimiento Black Lives Matter.