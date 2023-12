Ryan O’Neal, recordado actor de “Love Story” muere a los 82 años

Santiago

El intérprete estadounidense Ryan O’Neal, conocido por emblemáticas películas de los 70′ como Love Story o Paper Moon, falleció durante la jornada de este viernes a los 82 años.

“Esto es muy duro para nosotros (...) Ryan tuvo un gran impacto y esto será difícil sin él. Supone y supondrá un enorme vacío en nuestras vidas”, añadió su hijo, el presentador deportivo Patrick O’Neal, en una publicación de Instagram.

Si bien no se indicaron más detalles, era de conocimiento popular que a O’Neal le diagnosticaron leucemia crónica en 2001 y cáncer de próstata en 2012.

El impacto de Ryan

Hijo del novelista y guionista Charles “Blackie” O’Neal y de la actriz Patricia O’Callaghan, el actor comenzó su carrera como boxeador, para luego debutar en televisión en 1960, espacio en el que ganó reconocimiento cuatro años después, gracias a la serie La caldera del diablo (Peyton Place), misma en la que participaba Mia Farrow.

Su primer éxito en cine lo alcanzó con Love story (1970), la icónica película romántica que lideró junto a Ali MacGraw y que le dio su primera y única nominación a Mejor actor en los Premios Oscar.

Después vino su primer encuentro con la actriz Barbra Streisand y el director Peter Bogdanovich: ¿Qué pasa, doctor? (1972). En Luna de papel (1973) volvió encontrarse con dichos actores, además de juntarse con Tatum O’Neal, su hija junto a Joanna Moore.

En un plottuist que sorprendió a varios, asumió el rol principal de Barry Lyndon (1975), el drama de Stanley Kubrick.

Su vida privada también fue algo que estuvo en la palestra mediática. Tras casarse y luego separarse de Joanna Moore y Leigh Taylor-Young, tuvo una relación con Farrah Fawcett, la que terminó con la muerte de la estrella en 2009.

En 2012, tres años después de que Farrah muriera de cáncer, O’Neal publicó sus memorias “Both of Us: My Life with Farrah”, en las que daba su versión de la relación que tuvo con el ícono femenino y abordó su relación familiar tras un largo distanciamiento con su hija, Tatum O’Neal.