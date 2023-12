José María Buljubasich proyecta el 2024 de la UC: “Tendremos que ajustarnos al presupuesto, pero eso no quita que podamos ser competitivos” / Rocío Ayala

Santiago

El gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, hizo este martes su balance público en torno al desarrollo de la temporada 2023 para la UC.

“No se cumplieron los objetivos que teníamos planteados inicialmente. Entramos en Copa Sudamericana, pero no podemos hablar de un buen año. No se hizo una buena conformación de plantel, nos quedamos cortos en la mitad de la cancha. A pesar de eso, con más trabajo y más tiempo, los últimos tres partidos, el equipo levantó el nivel, pero se reafirmó el tema de la conformación del plantel”, reconoció el “Tati”, apuntando al foco que tendrá el mercado de fichajes para 2024.

“Con la salida de Isla y Nieto, no tenemos especialista y necesitamos incorporar jugadores ahí. Habrá que traer dos o tres en el mediocampo, es la zona donde más necesidades tenemos. Además, tenemos que ver los cupos de extranjero”, enfatizó José María Buljubasich, quien reconoció las apreturas económicas con las que tendrán que lidiar, considerando la remodelación de San Carlos de Apoquindo.

“No sé si es austeridad, pero sí ajustarse a lo que se puede hacer. Cuando pasas por años buenos es más fácil mantenerse, pero en años no tan positivos, las salidas hay que hacerlas de buena manera. Tendremos que ajustarnos al presupuesto, pero eso no quita que podamos hacer un plantel competitivo. Tenemos que apuntar a la competencia interna para ser competitivos a nivel local y el desafío de meternos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana”, enfatizó, junto con apuntar a la situación de una de las figuras del plantel, Alexander Aravena.

“No tenemos ninguna oferta concreta, contamos con él. Ha tenido una evolución muy positiva estos dos últimos años. Contamos con él, sabiendo que en algún momento se puede vender. Tiene las condiciones y las características, es encontrar el momento justo y el lugar ideal para su crecimiento”, enfatizó en San Carlos de Apoquindo.

José María Buljubasich y la situación de Nicolás Castillo

El gerente deportivo de Cruzados puso en condicional el hecho de que el delantero pueda ser inscrito para jugar por la UC en 2024. “Entrenó de buena manera, aunque en estos casos se dan casos de lesiones puntuales al haber estado mucho tiempo parado. Es una evaluación que se va a seguir haciendo”, remarcó, aunque también todo condicionado en función de la denuncia en su contra luego de agredir a Isaac Arévalo, entrenador de básquetbol de la U de Chile.

“Siempre condenamos cualquier tipo de violencia. Ocurrió dentro del Club Deportivo, pero fuera de Cruzados y eso nos impide tener un poco más de información. Lo que sí, hay una versión pública de Isaac y falta la de Nicolás. Tenemos una imagen en video, un insulto que condenamos, que no corresponde ni acá dentro ni en ningún lugar. Está dispuesto a responder y dar su versión de los hechos. No tenemos todos los antecedentes, pero condenamos este tipo de hechos”, concluyó en San Carlos de Apoquindo.