Subsecretario de Educación Superior explicó la política pública Más Mujeres Científicas y aclaró que sus cupos “no afectan el ingreso regular”

En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, sobre la nueva política pública Más Mujeres Científicas, impulsada desde el Ministerio.

Según las estadísticas, solo 19% de las mujeres que ingresan a primer año de la educación superior se matriculan en carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Precisamente sobre este punto, buscando que la brecha con los hombres se acorte, es que surgió la iniciativa a la cual se unieron 39 universidades.

Uno de los primeros puntos que mencionó el invitado es que este escenario “es perjudicial para las mujeres porque le cierra posibilidades. Pero también es perjudicial para la sociedad en general”.

Teniendo en consideración que “se han hecho muchas políticas y muchas iniciativas tendientes a aumentar la incorporación de mujeres en ciencias”, destacó que “este año hemos hecho una innovación, en gran medida, gracias a las universidades”.

Esto, ya que se enfocaron en “abrir cupos nuevos que funcionan directamente en la postulación. No hay que hacer un trámite adicional (...) son 2.358 en 410 programas. Esperamos ser una pequeña señal en un paso moderado, pero un paso en la dirección que esperamos”.

“Son cupos supernumerarios que no afectan el ingreso regular, es decir, no queda un varón fuera por esto”, aclaró Orellana, enfatizando que “complementa con mayores posibilidades a las mujeres que quedan en lista de espera”.

El escenario actual

Dentro de la contextualización sobre la realidad de hoy en día, el subsecretario mencionó que la problemática no es simplemente que las mujeres no postulen a las carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), sino que también hay muchos casos en los que no logran ingresar por cupo.

“Son las dos cosas. Tenemos un cupo de mujeres que postulan y que pueden quedar fuera, pero también queremos aprovechas el lanzamiento de esta política para hacer un llamado a las mujeres. Primero, a que crean en ellas mismas”, mencionó.

Bajo la misma línea, aludiendo a la “confianza en sus capacidades”, puntualizó que se pueden hacer hasta 20 postulaciones, por lo que es importante la motivación interna de cada una para explorar en aquellos campos.

¿Cuándo y cómo se aplicará la medida?

Víctor Orellana detalló que la nueva política pública Más Mujeres Científicas comienza en enero, en las Postulaciones 2024, vale decir, con el proceso actual de quienes rindieron la PAES 2023.

“Por eso, es muy importante que las estudiantes piensen en esta política cuando hagan su hoja de postulación”, enfatizó, aludiendo una vez más a la confianza de cara al proceso.

Por otra parte, la autoridad señaló que “el único requisito es seguir el paso de la postulación normal”, o sea, “no tienes que hacer ningún trámite adicional. Hay que hacer el proceso de admisión y el algoritmo opera de manera automática”.

“Son 39 universidades que han accedido a esto, son la mayoría de las que están adscritas al sistema de admisión centralizada. Eso refleja el amplio consenso que hay en el país”, complementó.

Puedes conocer todos los detalles de la iniciativa y revisar el proceso de postulación AQUÍ.