Daniel Fuenzalida apuesta por una reencuentro de Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton

En una reciente emisión de Me Late Estelar, conducido por Daniel Fuenzalida, se planteó la teoría de que el quiebre amoroso entre Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton podría no ser definitivo. Durante el análisis del beso entre el conductor de CHV y Constanza Capelli en Podemos Hablar, el también locutor de Radioactiva expresó sus dudas sobre si este evento confirmó su quiebre con la Fiera.

Fuenzalida compartió su teoría con el panel de comentaristas de farándula, entre ellos, Luis Sandoval y Antonella Ríos. En el momento, todos coincidieron en la posibilidad de que el cierre final de la relación aún esté pendiente de una conversación cuando Pamela Díaz salga definitivamente del encierro de Tierra Brava.

El conductor de Me Late Estelar expresó: “Quiero decir algo. Esta historia de Jean Philippe, me van a perdonar, a mí parecer, opinión personal, con Pamela Díaz aún no ha terminado”. También argumentó que la situación es compleja debido a la interrupción del proceso de separación por el encierro de Pamela Díaz en Tierra Brava, que impidió un encuentro cara a cara y una conversación definitiva.

“Porque ojo, ellos terminan. Pamela se encierra, luego Pamela viene tres semanas, recordemos. Él (Cretton) estaba en India, después no se topan, no se topan una semana, y cuando realmente salga Pamela Díaz del encierro vamos a tener la realidad de todo esto”, añadió.

El beso de Jean Philippe con Cony Capelli

Luis Sandoval, al referirse al beso entre Cretton y Constanza Capelli, compartió que, al entrevistar a Jean Philippe, este le aseguró que fue parte de una dinámica del programa y que no tenía implicaciones más allá de eso. “Yo le pregunto a Jean Philippe por el beso a Cony, y él me dice que: ‘Luis, fue una dinámica del programa, nada más’. Y yo le digo: ‘¿Ella te pidió el beso o tú se lo pediste?’, y me dice ‘no, es un juego’”, expuso.

Sin embargo, Daniel Fuenzalida planteó la pregunta sobre cómo hubiera reaccionado Jean Philippe en esa dinámica si aún estuviera en una relación con Pamela Díaz. “Ahora, yo me pregunto. Esta dinámica de Jean Philippe, pololeando con Pamela. ¿Él hubiese entrado en esta dinámica? (…) Yo creo que acá tenemos que ver cuando realmente todo vuelva a la normalidad”, reflexionó.

Finalmente, acerca de Jean Philippe Cretton y Pamela Díaz, Daniel Fuenzalida señaló que “tiene que volver todo a la normalidad. Que Jean Philippe salió de su proceso donde estuvo interno, entra de nuevo al ambiente laboral. Pamela vino por unas semanas, pero no se encuentran. Pero cuando ella vuelva definitivamente y realmente, o se junten o cierren el ciclo, y ellos digan ‘estamos realmente terminados’, yo creo que aquí no hay punto final aún”.