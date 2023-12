“Les pica que me vea bien”: Laura Prieto disparó contra desagradables haters

Laura Prieto decidió no callarse más. Y se fue contra los haters que la criticaron duramente en una de sus publicaciones de Instagram.

Resulta que la uruguaya asistió al matrimonio de la actriz Catherine Mazoyer, y usó un atuendo que no gustó del todo.

Por eso, la modelo tuvo que desactivar los comentarios, en una decisión que, expresó, nunca había tomado anteriormente.

Laura Prieto y su descargo

Así, la ex de Julio César señaló que “por primera vez tuve que desactivar los comentarios de una publicación bastante cotidiana, donde les mostraba un fragmento real de mi vida”.

“No me voy a cansar de educar a esta comunidad que no se opina sobre el cuerpo ajeno, si lo tengo que decir un millón de veces, lo seguiré haciendo”, señaló.

Luego, manifestó que “yo no soy monedita de oro ni una muñequita para que les guste a todos. Soy una mujer de 38 años como cualquier otra. Si me hago algo en la cara, sorry, pero hueá mía. Si poso mal en una foto, sorry, pero hueá mía. Aprendan a ver más allá”.

“Les pica que a la edad que tengo me vea bien, no solo por fuera, sino que por dentro también, porque estoy pasando por un gran momento de mi vida, estoy feliz y agradecida de lo que he logrado”, añadió.

Posteriormente, indicó que “he tenido un despertar muy lindo, el que me costó mucho sufrimiento y lágrimas. Si no les gusta, soporten, porque por primera vez en mi vida me estoy mostrando tal cual soy”.

“Sé que a mucha gente de esta linda comunidad le gusta y me sigue por eso, los motiva y no hay nada más lindo que influir de forma buena en las personas” cerró Laura Prieto, dejando claro que no aceptaría más mala onda.