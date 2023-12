Claudio Arredondo recuerda la muerte de su padre con sensible testimonio: “Me sentía culpable por no llorar...” / La Cabaña

Santiago

En un reciente capítulo de La Cabaña, Claudio Arredondo, recordó la relación que mantuvo durante los últimos días de su vida con César Arredondo, su padre.

El también actor falleció hace una década, y según explicó, “cuando ya estaba muy enfermo, yo lo fui a dejar al hospital, estaba muy débil. Mi papá estaba sentadito en pelotas en una camilla, y era (ver) la exposición de la debilidad y fragilidad humana. Esa hueá me dolió el alma”.

De igual manera, el intérprete reveló a sus compañeros que le sucedió algo muy especial cuando supo que su papá ya había fallecido.

“Me pasó una cuestión muy extraña, bueno eso me pasa siempre en situaciones muy límites, me pongo muy frío y muy distante. Yo no lloré a mi papá”, explicó.

Tiempo después del fallecimiento de César, Claudio se encontró con un trabajador de Canal 13, quien era cercano al intérprete, y le transparentó que había visto a los espíritus de su papá.

“Llamé a mi mamá para contarle, te juro que es cierto, cuando manejaba y mi papá estaba al lado, me ponía la mano debajo de la pierna y lo sentí. Mi mamá me hablaba y yo lloraba y lloraba”, dijo.

“A lo mejor mi papá me vino a tranquilizar. Yo igual me sentía culpable por no haber llorado a mi papá, yo lo quería mucho”, sentenció el intérprete.