Delegada presidencial de Antofagasta califica como “negligencia inexcusable” de la empresa el corte de agua y acusa respuesta “errática”

La emergencia se anunció el lunes: una empresa contratista de Aguas Antofagasta, que opera en la región homónima, rompió, con una máquina retroexcavadora, el cableado soterrado que alimenta la planta desaladora y que abastece de agua a entre el 70% y el 85% de la capital regional. Con el pasar de las horas, la situación se agravó, al punto en que autoridades advertían, en un principio, que podían ser tres semanas sin el suministro. Afortunadamente, el pronóstico se redujo a la noche del jueves o el día del viernes, según los expertos que llegaron a la zona el martes.

En números, fue más o menos el 50% de los hogares de la comuna de Antofagasta los afectados, que son alrededor de 66 mil viviendas, alcanzando a 280 mil personas. Hasta este miércoles, había 76 puntos de entrega de agua, que aumentaría a 130 en las próximas horas. “Acá hubo una negligencia inexcusable por parte de contratistas de la empresa Aguas Antofagasta”, señaló la delegada regional presidencial de la zona, Karen Behrens, en conversación con ADN Hoy la mañana de esta jornada.

Las primeras coordinaciones fueron decretar alerta amarilla para la región, convocar a un Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) el mismo lunes; suspender las clases, tanto para colegios particulares como públicos; y coordinar servicios. Aunque las filas en los puntos de distribución de agua han sido objeto de crítica del alcalde Jonathan Velásquez. Behrens respondió:

“Si bien se han aumentado los camiones aljibes (con contacto con las empresas mineras, el Ejército, incluso Carabineros), el problema que hemos tenido grave y que no hemos podido solucionar hasta el momento son los puntos de carga de los camiones. Tenemos un punto dispuesto por Aguas Antofagasta; ha habido una acción errática por parte de la empresa en cuanto a poder hacer la entrega del agua. Hemos estado toda la noche escoltando los camiones para poder llegar, primero, a los puntos más críticos: hospitales, algunos Cesfam, y también los puntos de carga que llevan las personas. Eso ha sido sumamente difícil. Y si bien en algunos puntos hemos podido llegar con el agua, en otros ha sido muy difícil”.

🎙️ EN VIVO | Este miércoles se cumplen tres días sin agua potable en Antofagasta. De esto hablamos en #ADNHoy con la delegada presidencial Karen Behrens



En el caso particular de Velásquez, lo invitó “a participar de los Cogrid que hemos realizado. Ayer, por ejemplo, repartimos colaciones frías y el alcalde no dispuso de ningún colegio para la entrega de colaciones frías. Las entregamos en unidades policiales. Hoy aumentamos un punto más con un colegio particular. Se nos hacen más difíciles las coordinaciones cuando el municipio está ausente de las acciones que tienen que ver con la emergencia”.

Behrens adelantó, además, que habrá acciones legales: “Se van a perseguir, a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Hasta el momento hay cuatro sanciones que se les puede aplicar a la empresa. También tenemos las acciones que se pueden cursar a través del Sernac y otros organismos más”.

Otro rumor que ha corrido es el de “camiones secuestrados”, algo que “está completamente descartado”, acotó la delegada: “Ante la falta de acompañamiento que hemos pedido a la empresa Aguas Antofagasta, Carabineros está ayudándolos a escolar los camiones, el resguardo de los puntos, pero ahora ya con mayor intensidad; además, las Fuerzas Armadas, de manera colaborativa (FACh y Ejército) están ayudando con las coordinaciones en el puesto de mando en el Senapred”.

Este miércoles llegará un avión Hércules con 30 palets con agua para entregar a las personas más vulnerables: adultos mayores y personas en situación de discapacidad, las que serán coordinadas por el ministerio de Desarrollo Social. “Esperamos hoy mejorar el tema de la distribución”, cerró.