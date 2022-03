Ciudadano ADN conversó con María Paz Gallego, gerenta general de Travelaway Operador, sobre el Travel Sale 2022, evento online dedicado al turismo y los viajes, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), oportunidad en la que participarán 22 empresas del sector, como agencias de viajes, hoteles, aerolíneas, rent a car y asistencias en viaje.

Gallego previo a detallar este evento virtual, se tomó un momento y aprovechó de hacer un llamado a las autoridades para mejorar la situación del rubro del turismo en Chile, que ha sido uno de los más goleados por el covid-19, que ha dejado la pérdida de 161 mil empleos con reducción de personal en casi todas las empresas.

“Una crítica al Gobierno saliente y ojalá una positividad al Gobierno entrante, el turismo mueve muchísimo dinero, tanto interno como externo y todo lo que ha pasado con las cosas públicas a nivel de turismo son bastantes deficientes”, expresó.

En esa misma línea, Gallego sostuvo que una de las soluciones para que el Gobierno tome el peso de lo que significa económicamente el turismo en Chile, es la creación de un ministerio del Turismo. “Cualquiera sea el Gobierno, que no tenga un ministerio de Turismo, nunca vamos a ser una prioridad para ningún Gobierno”, precisó

“No quiero ser pesimista, pero mientras no tengamos un ministerio de Turismo, siempre vamos a estar en segunda línea”, indicó Gallego.

Asimismo, la gerenta explicó que si las autoridades “no se ponen las pilas en pensar lo que significa para la economía del país interna y externa, yo veo un ambiente más pesimista”, por lo que “las empresas de turismo estamos tratando de poder mover el mercado”.

Travel Sale 2022

En cuanto al Travel Sale 2022, Gallego detalló que se realizará entre el 21 y el 23 de marzo y permitirá viajar durante todo el 2022, “con tarifas súper importantes”. Aunque advirtió que aún “las compañías no han dado ningún signo de tarifas especiales, sobre todo a nosotros operados o agencias de viajes, situación que seguramente esta semana o la próxima cambiará.

En base a lo anterior, la gerenta llamó a tener en cuenta que “las compañías en Travel Sale 2022 y en todo a partir de hace unos dos meses atrás, permiten que la gente pueda extender su viaje durante todo el año, con un cambio de tarifa o con una pequeña multa”, esto ya que como se han modificado los protocolos, el coronavirus “ya no es una fuerza mayor de no viaje, por lo que no van poder cancelar su viaje por covid”.

Los destinos más deseados

En cuanto a las mejores opciones para viajar, Gallego afirmó que “siempre la reina de la torta es el Caribe, ellos ya tienen casi todas las tarifas listas, tenemos paquetes incluso para semana santa, julio y septiembre, en un total de 1.340 dólares, que tienen todo incluido”.

Sin embargo, la trabajadora del turismo manifestó que la gente ahora “quiere ir a cosas más cerca y destinos más baratos, como por ejemplo hoy un paquete para Buenos Aires, que te puede estar costando unos 450 dólares, muy barato, estamos hablando de cuatro noches, de alojamiento con desayuno, traslado y con boleto aéreo”.

Por su parte, “Lima es uno de los productos que la gente está prefiriendo porque es cercano. Y también a la gente le gusta y que en el verano fue muy exitoso, fue la zona de Brasil, que la lleva siempre, con tarifas de 980 dólares, con siete noches aunque sin todo incluido”.

Entre las opciones chilenas, el sur del país se levanta como una de las zonas más apetecidas por las y los viajeros. “En enero y febrero el sur se llenó, la gente se agolpó en el sur de Chile, incluida la Patagonia”, complementó.

Pero ¡OJO! porque Gallego advirtió que el sur “siempre tiene ese detalle que Chile es un poco más caro, desde el punto de vista cuando tomas un todo incluido del Caribe, lo que no quiere decir que la gente se aleje de Chile”.

Consejos para los viajeros

En cuanto a los consejos para los viajeros, la gerenta llamó a siempre tener el pasaporte y el carnet de identidad vigentes, además de todas las vacunas al día y el pase movilidad activo. En el caso de la gente ha tenido covid reciente, debe tener el alta médica, o sino cuando saque el certificado de vacunación no va poder salir del país, además de contratar un seguro que incluya covid y el alojamiento de las personas que te acompañan.

Para acceder a todas las ofertas y viajes incluidos en el Travel Sale 2022, lo puedes hacer a través de travelsale.cl o pinchando aquí.