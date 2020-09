Crisis del turismo en Chile: “Vamos a volver a los años 90, y el segmento viajero va a ser un poco más elitista”

El CyberDay se pensó como una oportunidad para el turismo, pero sin embargo, los productos de hogar y tecnología llevaron la delantera. En Ciudadano ADN, la operadora turística María Paz Gallego expresó que “no fue tan así. Estamos siempre pensando en positivo. Ya hemos pasado tantas cosas. En general siempre hemos sido un gremio totalmente resiliente, y más allá de que en ventas se haya concretado poco, la cantidad de cotizaciones fue inmensa”.

La ejecutiva aseguró que “cuando hay cotización, es porque alguien quiere viajar, siempre”, pese a que este año, post estallido social y enfrentando una pandemia, el panorama ha sido “la tormenta perfecta”. “La gente está reacia a viajar. Y las compañías están haciendo el esfuerzo de dar 3 y 4 cambios”.

Según aseguró Gallego, la mayor cantidad de cotizaciones está orientada a la temporada veraniega: enero y febrero de 2021, con puntos como el Caribe y los destinos dentro de Chile como los más requeridos. Entre estos últimos, destaca el norte, con atracciones turísticas como San Pedro de Atacama, Iquique y Arica, (“nunca habían sido tan pedidos”) y las tradicionales atracciones del extremo sur: Puerto Montt, Punta Arenas y Puerto Natales.

Un panorama al que favorecen tanto las acciones de instituciones como Sernatur y Fedetur, y los cierres de los países fronterizos e internacionales. “Ya se están viendo pequeñas luces en el horizonte”, aseguró la ejecutiva turística.

Eso sí, se vienen cambios en los hábitos de consumo. Según el gremio turístico, y en opinión de Gallego, “vamos a volver atrás, a los años 90, y el segmento de viaje va a ser un poco más elitista, y también más reducido”, ya que las compañías aéreas minimizarán la cantidad de asientos y de vuelos diarios. Por eso, la ejecutiva cree que este CyberDay, y los que vengan, servirán para que “la gente compre barato, y para el futuro”. “Hoy las compañías lo único que quieren es salir a volar, y las agencias lo único que quieren es salir a vender. La idea es que el cliente compre ahora, porque en enero no van a encontrar los precios de ahora, no solo porque la economía esté mala sino porque no va a haber stock”.

Para el extranjero, en tanto, países como República Dominicana y Cuba están estimulando sus ofertas turísticas con seguros para clientes y eliminación de la exigencia del examen Covid para entrar a su territorio. Estados Unidos, en tanto, ya levantó la restricción a Chile la semana pasada. “Eso hace que la gente se anime y no tenga más trámites para viajar. Más que ser irresponsable, se trata de que todas las personas tienen una mirada diferente sobre las cosas, hay gente que sí quiere viajar y gente que no quiere viajar, y sobre eso tenemos que trabajar”, sentenció Gallego. “El cliente tiene que estar informado. Hay países que si tienen el test de Covid y otros que no. La información a nivel turístico es muy importante, y cambia todos los días”.

Otros de los desafíos para el turismo en Chile pasa por formalizar y mejorar el impulso del turismo local, por sobre salir al extranjero. “Nosotros siempre miramos hacia afuera. El gremio turístico también se tiene que profesionalizar”, criticó la ejecutiva, quien además recordó la importancia de contar con una institucionalidad del tema. “Deberíamos tener un ministerio de Turismo, no una Subsecretaría. Por eso el gremio está tan complicado. Cuesta más salir por Chile que salir al exterior”.

Al respecto, también se vislumbran cambios. “Tomar tu auto va a ser el formato interno. La gente que tiene un poco más de acceso va a salir afuera porque afuera está más barato. Un paquete a Cancún está a 1.300 dólares. No sé si Chile puede competir con eso”.