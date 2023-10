Daniel Radcliffe sorprende con su cambio físico y responde a los rumores sobre su interpretación de Wolverine

Durante las últimas horas volvieron a surgir los rumores sobre la posibilidad de que Daniel Radcliffe interprete a Wolverine debido a unas fotos donde se aprecia su impresionante cambio físico.

Hace más de un año que se comenzó a hablar de un supuesto interés en que el actor detrás de Harry Potter se sume a una nueva etapa del Universo Cinematográfico de Marvel. Obviamente, este tipo de especulaciones ilusiona a gran parte del público, aunque no hay nada concreto.

Por el contrario, cada vez que se aborda el tema, ya sea por parte del intérprete o algunos ejecutivos de Marvel Studios, se hacen los desentendidos o niegan de frente la posibilidad.

De todas formas, el rumor volvió a aparecer con fuerza debido a unas imágenes donde se puede ver a Radcliffe con un cuerpo tonificado y por las cuales se compara a Hugh Jackman.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el actor luce de esta manera, ya que lo pudimos ver con un aspecto similar para la biopic Weird: La historia de Al Yankovic. Es importante tener en cuenta que su profesión le exige ciertos cambios y adaptaciones para diversos papeles.

Ahora, su apariencia se debe a la participación en la serie Miracle Workers, aunque esta vez se había llevado con un perfil bajo, por lo que verlo de golpe rápidamente llevó a los fanáticos a ilusionarse con su presencia en el UCM.

Aun lejos de Marvel

Más allá de su rol dentro del programa televisivo, Daniel Radcliffe explicó las razones de su cambio físico y la motivación para mantenerse en forma, siendo totalmente ajena a un posible papel como Wolverine.

En una sección especial de Vanity Fair, donde el británico se sometió al detector de mentiras, fue consultado directamente por el casting para Marvel, específicamente para interpretar a James Logan.

Radcliffe aseguró que no fue él quien comenzó con los rumores y ni ha jugado con esa posibilidad. También profundizó sobre el trabajo de su cuerpo, aunque todo esto sin cerrarle la puerta completamente al personaje.

“Sí, me he puesto fuerte porque soy obsesivo y porque quiero. Ya has visto a mis padres, son unos locos del ejercicio. Así que eso lo he heredado. Pero no, no es por Wolverine. Me siento halagado, pero no”, comentó.