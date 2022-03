Marvel: Daniel Radcliffe se refirió a un posible rol como Wolverine

Los rumores sobre la reinversión de Wolverine vuelven a tomar fuerza, y esta vez lo hicieron involucrando a Daniel Radcliffe como una opción para darle vida al personaje.

Hace ya tiempo se viene hablando de la idea que tienen desde Marvel Studios para darle una vuelta a la historia de James Logan.

La editorial quiere seguir con la línea de renovar rostros, algo que recibe impulso con la inclusión del multiverso en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Algunas semanas atrás se revelaron filtraciones sobre la eventual aparición del héroe en Doctor Strange 2. Entre la información entregada, se destacó la posibilidad de que Hugh Jackman no sería quien repita en el papel.

Dentro de las opciones, Taron Egerton (Rocketman) es uno de los nombres que corre con ventaja, sin embargo, durante los últimos días aparecieron más opciones.

Radcliffe se sumó a la lista de candidatos que podrían tomar el rol de Logan en uno o más proyectos futuros del UCM. Los rumores fueron viralizados rápidamente por redes sociales y fue el propio actor quien se refirió al tema.

Bajo el contexto promocional de su nueva película, The Los City, el intérprete de 32 años respondió ante las preguntas acerca de su posible llegada a Marvel.

“Muchas personas se me acercan como: ‘Oye, escuché las noticias de Wolverine, eso es realmente genial’. Y yo estoy como: amigo, no lo es, no sé nada al respecto“.

“No lo veo pasar de Hugh Jackman a mí después, pero quién sabe. Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel Studios“, declaró dejando una puerta abierta y señal directa a la productora.

De esta manera, por el momento no pasa más allá de una especulación sin versiones oficiales. Lo cierto es que Daniel Radcliffe estaría dispuesto a ser el nuevo Wolverine si se lo proponen.