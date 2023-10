“Su alegría de vivir ha desaparecido”: revelan delicado estado de salud de Bruce Willis

Durante las últimas horas se dieron a conocer nuevos detalles sobre el delicado estado de salud de Bruce Willis que preocupan a sus fanáticos y mantienen alerta a sus familiares.

Hace ya varios meses se dio a conocer que el actor padece una compleja enfermedad. Como era de esperarse, con el pasar del tiempo las cosas han ido empeorando y a medida que se actualiza la información el panorama es cada vez menos alentador.

Concretamente, el diagnóstico del popular actor es demencia frontotemporal, una afección neurodegenerativa similar al alzeheimer que ha afectado severamente sus distintas capacidades.

A raíz de esto, los últimos reportes consignan que el protagonista de Duro de Matar se vio afectado en sus facultades comunicativas, lo que también influye directamente en su manera de luchar día a día.

Glenn Gordon Caron, amigo de Willis y creador de la serie Moonlighting que impulsó la carrera del actor, fue quien se refirió a lo deteriorado que se encuentra el hombre de 68 años.

En conversación con The New York Post recordó que “él amaba la vida, adoraba despertarse cada mañana e intentar vivir la vida al máximo”, y ahora ver al intérprete “viendo la vida pasar detrás de una puerta mosquitera no tiene sentido“.

Complicado estado actual

Profundizando más en la salud de Bruce Willis, Gordon sostiene que es capaz de reconocer a las personas al menos por unos minutos, aunque al momento de expresarse “no es totalmente verbal“.

“Solía ​​ser un lector voraz, aunque no quería que nadie lo supiera, y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están a su disposición. Cuando estás con él sabes que es Bruce y agradeces que esté ahí, pero su alegría de vivir ha desaparecido“, añadió.