Edge deja atrás a WWE y debuta como nueva superestrella de All Elite Wrestling

La superestrella de lucha libre Edge dejó en el pasado su última etapa con WWE y debutó (para sorpresa de muchos) en All Elite Wrestling, en su evento AEW WrestleDream, el cual se llevó a cabo en el Climate Pledge Arena en Seattle.

El luchador hizo su aparición en especial momento, ya que atacó a su compañero de toda la vida, Christian Cage, quien encabezó el evento principal de la jornada ante Darby Allin por el Campeonato de TNT.

Ambos luchadores se enfrentaron en el Main Event que tenía la estipulación de que ganaba el mejor de tres caídas, y que tuvo de todo: interrupciones, finales falsos, y la traición de Nick Wayne, quien atacó con el cinturón a Allin.

Tras esto, y luego de que los malos comenzaran a atacar sin compasión a Darby Allin, comenzó un video en las pantallas del Climate Pledge Arena, con el cual hizo su ingreso “The Rated R Superstar” con el tradicional Metalingus.

Edge, quien hizo su debut en AEW bajo su nombre real Adam Copeland, salvó la noche y demostró que sigue más vigente que nunca.

Más tarde, el dueño de AEW, Tony Khan, confirmó que Edge tendrá su primera lucha en la marca contra Luchasaurus el próximo martes 10 de octubre en Dynamite.

Cabe recordar que el vínculo entre Copeland y WWE concluyó el pasado sábado 30 de septiembre tras varios años en la empresa, luego de su esperado y recordado regreso en el Royal Rumble de 2020.

