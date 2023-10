Inmersivo e increíble: así fue el impactante estreno de la sala de conciertos Sphere

Durante la jornada del pasado viernes, la emblemática banda irlandesa U2 inauguró Sphere, Esfera en su traducción en español, una innovadora sala de espectáculos en Las Vegas, Estados Unidos.

El lugar, tal y como lo dice, simula ser una esfera, una especie de domo gigante que proyecta imágenes tanto por fuera de la estructura como por dentro, presentando una experiencia visual única.

El concierto de U2, pese a la ausencia del baterista Larry Mullen, quien se encontraba con problemas de salud, fue liderada por el resto de los conocidos miembros incluso protagonizando momentos “tiernos”: Bono dedicó la canción All I Want Is You.

La noche, además, coincidió con el cumpleaños del sustituto temporal de Mullen en la batería, Bram van den Berg, convirtiendo el momento en más memorable aún.

En tanto, los asistentes al evento lanzaron solo buenos comentarios con respecto a la calidad del sonido y la actuación de la banda, junto con las miles de reacciones que ha causado el estreno de Sphere en redes sociales.

Cabe destacar que la construcción de Sphere superó los 2 mil millones de dólares y cuenta con 1,2 millones de LED de cerca de 7 cm de diámetro y 1.586 altavoces. Además, su altura es de 112 metros.