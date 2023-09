El reconocido cantante español Miguel Bosé vivió momentos de terror hace aproximadamente un mes, cuando su residencia en la Ciudad de México fue asaltada por un grupo de diez hombres armados. El artista compartió detalles de este aterrador incidente durante una entrevista en el programa español El Hormiguero.

El autor de Si tú no vuelves y Amante bandido relató que el 20 de agosto, mientras se preparaba para dormir, un grupo de diez hombres ingresó a su casa y lo amenazó a él y a sus hijos con armas de fuego. “Estábamos ya dormidos y de repente me despierta alguien. Abro los ojos y veo caras que no conozco y estaba encañonado con una pistola. Estábamos todos rodeados de gente armada hasta los dientes con metralletas y artillería pesada muy grande“, explicó el cantante.

Le pidieron una selfie

A pesar de la amenaza, Miguel Bosé señaló que los ladrones no ejercieron violencia física contra él ni contra su familia. En un giro inesperado de los eventos, el líder de la banda de ladrones lo reconoció y, en lugar de causar daño, solicitó una fotografía con el artista debido a su admiración por él.

“En un determinado momento, se me queda el jefe mirando y dice: ‘Chavos, es Miguel Bosé’. Se quitó la máscara y me dijo que era mi fan. Yo le dije que entonces teníamos que llevar las cosas por buen camino o se acababan los conciertos. Incluso un miembro de la banda me pidió una selfie“, relató el cantante español.

Después de aproximadamente dos horas en su casa, los ladrones huyeron con objetos de valor. Y hasta el momento, no se ha revelado la identidad ni el paradero de los delincuentes.

Miguel Bosé se sintió aliviado de que el incidente se resolviera sin violencia física, a pesar de la invasión a su hogar y el robo de sus pertenencias.