Con llamado a la adopción y tenencia responsable: así fue el desfile de perritos de Carabineros en la Parada Militar 2023

A partir de las 11:oo horas de este martes 19 de septiembre se dio cuenta de la tradicional Parada Militar 2023 en la elipse del Parque O’Higgins, acto encabezado por el Presidente Gabriel Boric, y en el cual, como es de costumbre, los perritos de Carabineros fueron uno de los actos más esperados.

En el momento, se rindieron honores al grupo de adiestramiento canino de Carabineros, iniciando la presentación un escuadrón de perros especialistas en Orden y Seguridad, quienes realizan servicios preventivos en apoyo a la función operativa.

En palabras de la Capitán Gabriela Berrios, Jefe de Adiestramiento Canino, “estamos acá con muchas ganas y esperando que todos nos puedan ver en la televisión”.

Luego, Berrios agregó que los canes que desfilan comprenden de diferentes áreas, pues algunos “son especialistas en explosivos, otros en drogas, y otros en seguridad”.

“Nuestros perritos están preparados desde muy chiquititos, de hecho desde que está la madre en gestación a los estímulos, a los ruidos, entonces nosotros los acostumbramos a estar en distintos escenarios, a poder acostumbrarse a los ruidos desde que están recién nacidos para que no tengan sensibilidad y no le cause ningún daño, ni ningún temor, el hecho de estar con el ruido de las bandas y la gente que está alrededor” indicó.

Homenaje perritos en retiro

En tanto, durante la jornada también se presentaron siete perritos que pasarán a retiro desde el miércoles 20 de septiembre: Duquesa (7), Derby (9), Cailin (9), Claire (9), Dijon (7), Colomba (9) y Coffee (9), quienes desde mañana, vivirán junto a las familias de sus entrenadores. Tenencia responsable Para finalizar su paso por la Parada Militar 2023, desfilaron perritos de Mirada Animal Chile, entregando un mensaje al llamado a la adopción y tenencia responsable. “Hoy estos perritos se presentan en brazos de Carabineros, para encontrar un hogar” dijo parte del relato de la presentación de los canes. Revisa el desfile a continuación: