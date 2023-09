“No hay nada que pueda hacer para que esto se arregle”: la empecinada defensa de Drew Barrymore para volver a grabar a su programa

La nueva polémica gestada en la paralizada industria del cine y la TV de Hollywood involucra directamente a una de sus estrellas: Drew Barrymore.

Recientemente la actriz impulsó la idea de volver con The Drew Barrymore Show, aquel espacio de entrevistas que lleva en emisión desde 2020 y que irremediablemente se vio frenado por la huelga de escritores.

Y si inicialmente se volvió al set, desatando la ira de aquellos creadores más asiduos a la paralización y a sus normas, ahora Barrymore publicó un video entre lágrimas donde ahonda en su situación actual.

“Creo que no hay nada que pueda hacer o decir en este momento para que la esto se arregle”, partió diciendo en un post de su cuenta de Instagram. “He pasado por muchos altibajos en mi vida y este es uno de ellos”.

Una serie de palabras que llegan luego de verse sumergida en un mar de críticas. “Lo acepto plenamente, lo entiendo perfecto”, dijo sobre sus detractores. “Solo quiero que sepan que mis intenciones nunca han apuntado a molestar o lastimar a alguien”.

Drew Barrymore: “Quiero hacer un espectáculo que esté ahí para las personas”

En el registro, la actriz ofreció disculpas a los escritores y sindicatos. Claro que más allá de eso, la vuelta creativa también tiene otro significado. “Desde el lanzamiento durante la pandemia -en 2020-, solo quería hacer un espacio que estuviera ahí para la gente en tiempo complejos”, dijo.

Ahí se plantó para mencionar luego su argumento de mayor peso. “Quiero hacer un espectáculo que esté ahí para las personas, independientemente de cualquier otras cosa que esté sucediendo en el mundo”, deslizó sin echar pie atrás ante el retorno pactado para el 18 de septiembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Drew Barrymore (@drewbarrymore)

“Tomé la decisión de volver por primera vez después de la huelga a este programa que lleva mi nombre, pero es mucho más grande que yo”, lanzo en un comunicado en los días previos a su último registro.

Pero la vuelta al ruedo no solo la involucra a ella. En paralelo también se anunció el retorno de The Jennifer Hudson Show y The Talk, otros espacios de conversación diurnios.