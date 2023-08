Lanzan la segunda versión del Concurso de Cortometrajes del Festival de Fútbol Cine Tocopilla

Este lunes, se lanzó la segunda versión del Concurso de Cortometrajes del Festival de Fútbol Cine Tocopilla. El evento este año suma nuevas categorías invitando a participar a aficionados del mundo audiovisual y del fútbol.

En la actividad se realizó un conversatorio sobre fútbol, cine y mujeres conducido por Cristián Arcos y el profesor de la UC José Antonio Soto. Allí participaron los realizadores Katherine Harder, directora de la película “Estrella del desierto” y Andrés Wood, Cineasta de reconocida trayectoria.

Las bases del concurso declaran como requisito básico tener el fútbol como parte de la historia, ya sea como elemento central o como elemento secundario que acompañe el relato, siendo parte importante de la historia que se cuenta. El trabajo podrá ser de ficción, documental o de animación.

En el evento, Andrés Wood manifestó que “basta ver cómo se han desarrollado las redes sociales, que no necesariamente son audiovisualistas los que cuentan la historia de manera visual hoy en día. Entonces me parece muy orgánico y natural que el festival se abra a eso. Así que en el fondo es una invitación mucho más abierta, incluso, no solo a personas que conocen cómo contar historias a través de películas“.

Por su parte, la realizadora Katherine Harder detalló que “siento que así como el fútbol uno lo aprende en la cancha jugando, el cine también es un ejercicio que haciendo uno se va construyendo también como realizadora y realizador. Así que siento que eso, la invitación es a jugar, atreverse a desarrollar ideas, así que los invito a que envíen sus trabajos“.

Categorías

El concurso trae nuevas categorías y este año suman 6 en total, entre ellas: Categoría general, con un único premio al cortometraje ganador equivalente a $1.200.000; Categoría Cortometraje Formato RRSS (Reel/Tiktok/otro) con Un premio de $300.000; Premio especial Tocopilla que obtendrá como premio 2 pasajes aéreos para ver jugar a Alexis Sánchez en el país donde esté su equipo durante 2024.

A ellos se suman las categorías de Premio Estudiante escolar con un premio de $300.000; Premio Estudiante universitario con $500.000 y Categoría Especial Voto del Público que premiará con $300.000 al ganador.

Manuel Ossandon, encargado de Relaciones Comunitarias de SQM, destacó que “como compañía SQM estamos muy contentos de ser parte del Festival Fútbol Cine de Tocopilla, ya que dentro de nuestro plan de sostenibilidad, la cultura y el deporte son importantes. Esta iniciativa se desarrolla ahora en Santiago, pero también está presente en el norte del país”.

“Nosotros valoramos especialmente Tocopilla, una ciudad que tiene características que llaman mucho la atención y tiene grandes referentes como Alejandro Jodorowsky, Javiera Toro en el fútbol femenino y Alexis Sánchez. Estamos felices de que la Corporación Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción esté desarrollando esta iniciativa y que seamos nosotros aportantes de esta causa”, concluyó.