Polémica en TV española, conductora critica a colega en plena transmisión: “No me interesa verla”

Un bochornoso momento debido a un micrófono abierto se vivió durante una transmisión en vivo de la televisión española. Todo ocurrió en el programa “Espejo Público” de Antena 3.

Mientras se daba paso a un despacho en directo de una de las reporteras del espacio, se pudieron escuchar las punzantes palabras desde el estudio. “A mí perdonadme, o sea, esta chica, que no sé ni cómo se llama, no me interesa verla“, dijo la conductora Susana Griso, tras presentarla, sin saber que su micrófono aún continuaba encendido.

El hecho desconcertó incluso a la periodista en terreno, quien paró de hablar por un instante y continuó segundos más tarde con su entrevista.

La polémica desató una serie de respuestas en redes sociales que criticaron la actitud de la conductora catalana. Claro que desde la cadena de TV española salieron a aclarar el asunto. Según la señal, se refería a otra persona y no a la periodista, a quien sí conocía. De hecho, en la introducción Griso dice: “Quiero, Marina, que nos presentes ya a Erik, que estás con él en León”.

Susana Griso, a mí tampoco me conoces, pero te voy a decir igualmente lo gentuza que me pareces. — Galleguita ☾ (@nikamonina) June 29, 2023

Que Susana Griso, era otra clasista de manual no lo teníais claro aún¿? — 🌿 VILLA 🔻 (@VillaverdeMu) June 29, 2023