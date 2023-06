WWE Money in the Bank 2023: dónde, cuándo y a qué hora ver el evento de lucha libre que se realizará este fin de semana

Tras 20 años, WWE volverá a realizar un evento en Londres, Inglaterra, el cual se llevará a cabo durante este fin de semana.

Se trata del tan especial y esperado Money in the Bank, donde los luchadores tendrán la opción de quedarse con el maletín, el cual otorga una oportunidad por los títulos máximos de la empresa.

La última vez que la compañía liderada por Vince McMahon realizó un PLE (Premium Live Events) en Londres fue en el año 2003, cuando se hizo Insurrextion, mientras que en 2022, fue el último evento realizado en el Reino Unido (Clash at the Castle en Cardiff).

Drop your pick below ⤵️ #MITB pic.twitter.com/sCAwVFeNuL

El evento girará sin duda en las luchas de escaleras tanto masculinas y femeninas, además de los enfrentamientos titulares y la continuidad de la crisis en al interior de The Bloodline.

El evento se llevará a cabo este sábado 1 de julio en Londres.

Esta nueva edición de Money in the Bank arrancará a contar de las 13:00 horas con el preshow, dando paso al evento principal a contar de las 14:00 horas.

El PLE se podrá ver por WWE Network y Peacock, mientras que la previa se transmitirá a través de WWE Network, Peacock y las redes sociales de WWE, que incluyen Youtube.

Who will become Mr. #MITB?

Don't miss #MITB THIS SATURDAY AFTERNOON at 3E/12P!@peacock | @WWENetwork

— WWE (@WWE) June 27, 2023