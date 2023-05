“Te quieren saludar los de la Católica”: Marcianeke relata su noche con Mauricio Isla y jugadores de la UC

Tras concretar su salida anticipada de Universidad Católica, Mauricio Isla publicó registros en redes sociales de la reunión de despedida con sus amigos del elenco “Cruzado” y la noche de fiesta que tuvo con el cantante Marcianeke y su novia Ignacia Michelson.

Precisamente, este último suceso generó la sorpresa de muchos, ya que el “Huaso” compartió un video en donde aparece bailando junto al artista urbano, abrazados y con un vaso en la mano.

Ante las dudas que provocó este encuentro, fue el propio Marcianeke quien salió a explicar cómo se encontró con el reconocido futbolista en un bar de Vitacura.

“La Nacha (Michelson) me dijo que pasáramos a comer por ahí, que iban a estar unas amigas suyas que no nos iban a poder acompañar a nuestra celebración de cumple-mes en Viña del Mar. Al rato veo que me dicen: oye, te quieren saludar los de la Católica. Estaban ahí en la orilla. Yo no los conocía, pero los fui saludando y nos hicimos amigo”, señaló el cantante de reggaeton en diálogo con LUN.

Además de Isla, el artista urbano compartió con Eugenio Mena, César Pinares, Daniel González y Byron Nieto, jugadores de la UC. “Me hablaron harto, preguntaban varias cosas. Por ejemplo, cómo me llevo con los otros artistas o cómo monetizaba mis cosas. Les conté de mis errores y que estoy partiendo de cero. Ellos también me contaron sus cosas, pero no me corresponde contarlas”, aseguró.

“Les pregunté cómo facturaban en los partidos”

También reconoció no ser cercano al mundo del fútbol ni a Universidad Católica. “No, no cacho ni una de partidos. Hasta les pregunté cómo facturaban en los partidos y todo. Eso de ser de Colo Colo es porque mi papá es hincha de Colo Colo. Una vez fui al estadio y se me dio la mano estar ahí echando la talla con los jugadores. Pero del Colo, la U y rivalidades no cacho nada”, remarcó.

Marcianeke y Mauricio Isla se trasladaron juntos hasta otro bar de la capital para ir a bailar. Según afirmó el reguetonero, no estaba al tanto de que el zaguero se había ido de Universidad Católica. “No cachamos mucho qué paso porque no sabemos de fútbol. Pero él tiene que pegarse sus descansos”, concluyó.