Filtran el nombre del baterista que reemplazaría a Taylor Hawkins en Foo Fighters

El próximo 24 de mayo, Foo Fighters dará su primer concierto desde la muerte de Taylor Hawkins el año pasado. La banda anunció a principios de este año que continuarían lanzando música y ya están preparando su nuevo álbum, pero a la fecha no han presentado a quién será el sustituto de Hawkins.

Como es de esperar, se ha especulado mucho sobre quién lo reemplazara en las baquetas. En una primera instancia se decía que sería el hijo de Roger Taylor (Queen), Rufus Taylor, pero más tarde se desmintieron los rumores.

¿Quién reemplazará a Taylor Hawkins?

Distintos medios han publicado cuál será el reconocido músico ocupará el asiento detrás de los tambores.

Se trata de Josh Freese, uno de los baterías más respetados del mundo. Su currículum incluye colaboraciones con The Vandals, Guns N’ Roses, Nine Inch Nails, Weezer, A Perfect Circle, Paramore, Sting, Danny Elfman, Sublime con Rome y The Offspring. También es un músico de estudio muy solicitado, con más de 400 discos grabados para distintas bandas.

Hay varios signos que parecen confirmar que Freese es el elegido. Él es un viejo amigo de Dave Grohl, así como también lo fue de Taylor. Incluso actuó en los shows tributo a Taylor Hawkins.

Pero la señal más fuerte es que Josh parece haber despejado su agenda para el resto del año. Recientemente, dejó su puesto en la banda de Danny Elfman y The Offspring, por lo que está libre para una potencial gira mundial.

De todas formas, no sabremos con certeza quién será el nuevo baterista hasta el próximo show de Foo Fighters, que será transmitido en línea este sábado 20 de mayo a las 15:00, hora de Chile.