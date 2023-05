¿Se parecen? Karen Bejarano estrena nuevo look y la comparan con Jennifer Lopez

Karen Bejarano sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar su nuevo y osado cambio de look este fin de semana.

La ex Mekano compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se muestra todo el proceso del trabajo que realizaron sus estilistas, Carlos y Eugenio.

En el video, Karen luce una melena con un tono cobrizo y un sutil flequillo, lo que la hace lucir muy elegante y fresca para el otoño.

En la descripción de la publicación, la influencer señaló que con sus amigos “hablan en el mismo idioma creativo” y que es increíble lo que se logra cada vez que se ven en el salón.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karen Paola (@karenbejaranotv)

Los seguidores de Karen Bejarano no tardaron en llenar la publicación de Me Gusta y elogios. Incluso, algunos llegaron a compararla con Jennifer Lopez debido a su nuevo look.

“Te pareces a la Jennifer Lopez con ese nuevo look”; “Jennifer Lopez eres tu?”; “Regia gaia”; “Tienes un aire a JLo te ves regia”; “Siempre linda”; “Todo lo que te haces te queda hermoso”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.