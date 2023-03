Ya no queda nada para Wrestlemania 39, el evento de lucha libre más importante del año y la industria, el cual se llevará a cabo en el SoFi Stadium in Inglewood de California.​

Por ello, la empresa dio a conocer durante esta jornada la cartelera oficial de las dos jornadas, algo que se ha venido implementando hace años.

Una de las sorpresas de esta edición de la “Vitrina de los Inmortales” es la participación del 16 veces campeón mundial John Cena, quien se enfrentará a Austin Theory por el campeonato de los Estados Unidos.

Esta lucha será el evento principal del primer día, cerrando así la jornada y dando paso a su vez al segundo día del evento.

Pese a que varios fanáticos esperan que Cena sea el que rompa la marca de títulos mundiales que actualmente posee Rick Flair, algunos ya visualizan que esta podría ser la última vez del luchador y actor en un ring de lucha libre.

En tanto, “The American Nightmare” Cody Rhodes, será el encargado de cerrar el evento como tal, enfrentando a Roman Reigns por el campeonato Unificado de WWE.

🤩 #WrestleMania Saturday and #WrestleMania Sunday cards 🤩, as first revealed on @FirstTake! pic.twitter.com/CzHw91fVot

— WWE (@WWE) March 30, 2023