Sam Neill, actor de “Jurassic Park”, padece cáncer de sangre: “Estoy contento de estar vivo”

Durante una entrevista con The Guardian, Sam Neill reveló que padece una rara forma de cáncer de sangre. En específico, al actor le diagnosticaron un linfoma angioinmunoblástico de células T el pasado mes de marzo, mientras promocionaba Jurassic World Dominion.

Neill, de 75 años, dijo que inicialmente la quimioterapia no le dio resultados, pero que empezó a tomar un nuevo medicamento que frenó el deterioro de su salud. Sin embargo, tendrá que recibir el fármaco mensualmente durante el resto de su vida.

“No puedo fingir que el último año no haya tenido sus momentos oscuros”, declaró Neill a The Guardian. “Pero esos momentos oscuros arrojan la luz en un agudo relieve, ya sabes, y me han hecho estar agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente, estoy contento de estar vivo“.

Un tiempo para escribir sus memorias

El actor se sinceró sobre su salud mientras se está preparando para publicar sus memorias, Did I Ever Tell You This? (¿Te lo he contado alguna vez?), un libro que surgió cuando buscaba llenar el tiempo muerto entre los tratamientos contra el cáncer.

“Me encontré sin nada que hacer”, dijo Neill. “Y estoy acostumbrado a trabajar. Me encanta trabajar. Me encanta estar con gente todos los días y disfrutar de la compañía humana y la amistad y todas esas cosas. Y de repente me vi privado de eso. Y pensé: “¿Qué voy a hacer?”.

“Nunca tuve intención de escribir un libro. Pero a medida que avanzaba y seguía escribiendo, me di cuenta de que en realidad me estaba dando una especie de razón para vivir y me iba a la cama pensando: ‘Mañana escribiré sobre eso… eso me entretendrá’. Así que me salvó la vida, porque no podría haber pasado por eso sin nada que hacer”, recordó Sam Neill.

Did I Ever Tell You This? saldrá a la venta el 21 de marzo de 2023.