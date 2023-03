Avril Lavigne encaró a una activista semidesnuda que irrumpió en el escenario, mientras se encontraba en un concierto en el marco de los Juno Awards en Canadá.

“Bájate del put.. escenario, perr..”, exclamó la cantante y compositora francocanadiense de skate punk.

La manifestante en cuestión protestaba en contra de un proyecto de plan urbano que afectará a la reserva Greenbelt en la ciudad de Ontario, quien al parecer decidió vestir en toples e irrumpir en la tarima del escenario tranquilamente para así captar la atención de los asistentes.

Sin embargo, la acción de la mujer no fue del gusto de la intérprete de “Complicated”, mientras el director de la transmisión hacía lo posible para que la activista no apareciera en el encuadre.

Avril Lavigne subió al escenario para anunciar la presentación en vivo del artista indo-canadiense AP Dhillon. Fue mientras interactuaba con el público, que una mujer cuya identidad se desconoce hasta el momento, subió al escenario y se quitó la blusa que vestía, quedándose completamente en topless.

La mujer tenía el torso cubierto de consignas entre los que se podía leer frases como “Save the Greenbelt” (Salven el cinturón verde) y “Land Back” (regresen la tierra). Estos mensajes hacen referencia a una zona de Ontario conocida como “El Cinturón Verde”, donde industrias inmobiliarias buscan asentarse a pesar de contar con varios lugares protegidos como bosques y humedales.

Finalmente, la protestante fue sacada del escenario por los guardias de seguridad del evento.

Topless woman crashes JUNOs stage while @AvrilLavigne introduces a performer. “Get the fuck off, bitch.” pic.twitter.com/FZ6OuVP6AB

— John R Kennedy (@JRK_Media) March 14, 2023