Courteney Cox revela el cambio estético del que se arrepiente

La estrella de Friends, Courteney Cox, confesó que se arrepiente de haberse puesto rellenos faciales cuando era joven. Según la actriz, modificar su rostro distorsionó su percepción de lo que veía en el espejo.

La veterana de Scream se sinceró en el podcast Gloss Angeles Beauty, donde habló de sus tiempos difíciles con los rellenos y advirtió a aquellos que luchan con la idea de envejecer.

“Pensar que envejecía cuando era muy joven es un fastidio, una pérdida de tiempo”, dijo Cox.

“Es un efecto dominó. Es como si no te dieras cuenta de que te ves un poco rara, así que sigues haciéndote más porque para ti te ves normal, y te miras en el espejo y dices: ‘Oh, eso se ve bien'”.

La actriz señaló que nunca pudo darse cuenta de cómo se veía frente al resto, pero agradeció que pudo sacárselos a tiempo.

“Creo que metí la pata un montón, y ahora, por suerte, he sido capaz de revertir la mayor parte de eso, y ahora sólo estoy más vieja”.

“Veo fotos mías de cuando pensaba que me veía bien y no me lo puedo creer“, reveló Courteney Cox.