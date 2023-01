“Dynamite” de BTS y “Lovely” de Billie Eilish están entre las mejores canciones para quedarse dormido

Muchas personas recurren a la música para ayudarles a conciliar el sueño, y si te preguntabas qué canciones son mejores para tener dulces sueños, aquí te traemos la respuesta.

Investigadores de la Universidad de Aarhus analizaron más de 225.000 canciones de casi mil listas de reproducción en Spotify asociadas a conciliar el sueño.

El análisis reveló que el 31% de las canciones son inesperadamente enérgicas y de ritmo más rápido, como The Scientist de Coldplay y Perfect de Ed Sheeran.

Las canciones suaves y lentas, que suelen ser instrumentales o acústicas, como Lullaby de Brahms o Air on a G String de Bach, superan en número a las anteriores, pero mucha gente sigue prefiriendo algo más animado.

¿Por qué preferimos música enérgica?

Los investigadores no tienen forma de saber si las canciones más rápidas y rockeras que utilizaba la gente para dormirse les mantenían despiertos o realmente les ayudaban a conciliar el sueño, pero sospechan que incluso el rock duro o las canciones de fiesta pueden ser relajantes debido a la familiaridad que producen.

Otra hipótesis es que estas canciones ponen a la gente de buen humor, distrayéndola del estrés del día para que esté preparada para dormir.

¿Qué canciones son las mejores para dormir?

La investigación señala canciones como Dynamite de BTS, y Lovely de Billie Eilish con Khalid, como ejemplos de música enérgica, pero reconfortante que los usuarios del servicio de streaming utilizan para conciliar el sueño.

Otras canciones para quedarse dormido son (Everything I Do) I Do It For You de Bryan Adams y (You Make Me Feel Like) A Natural Woman de Aretha Franklin, que fueron de las más escuchadas.

Los investigadores descubrieron que, aunque es “más suave, lenta, instrumental y se toca más a menudo con instrumentos acústicos que otro tipo de música”; la música usada para ayudar a dormir, “muestra una gran variación, incluida la música caracterizada por una gran energía y tempo”.

Y añadieron: “El estudio puede servir para informar sobre el uso clínico de la música y para avanzar en nuestra comprensión de cómo se utiliza la música para regular el comportamiento humano en la vida cotidiana”.