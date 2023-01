Chiqui Aguayo fue la protagonista del último episodio de Todo por ti. La humorista estuvo junto a su mamá y abrió las puertas de su hogar, donde presentó a su marido Karim Sufan, con quien lleva 8 años de casados, en este nuevo capítulo del programa conducido por Cecilia Bolocco. Una instancia, en la que recordó la dura pérdida de su primer hijo.

“Yo justo había empezado a querer ser mamá. Con Karim siempre quisimos tener un hijo, pero nunca era el tiempo, siempre era ‘el otro año’… Y justo como habíamos conversado esto de la maternidad y de la paternidad, y como que dijimos este es el año“, contó al comienzo.

“Y justo me invitaron a Viña. Entonces dijimos que este claramente no es el año. Un año para trabajar. Y después de Viña, dijimos ‘ya, ahora sí’, además que yo ya tenía 37, como que igual el reloj biológico pesaba un poco. Y no me gustó mucho quedarme embarazada. Todo iba bien, hasta los cuatro meses“, complementó después.

Cuando perdió a su hijo

Tras ello, la comediante relató cuando todo se complicó. “Entonces, a los cuatro meses… Fue bien duro. Porque hasta lo tres iba súper bien, lo contábamos. Lo conté en matinal, fue bien expuesto de alguna manera. Y a los cinco meses lo perdí. O sea, a la cuatro meses supimos que era un embarazo incompatible con la vida“, expuso.

“Me tuve que acoger a las tres causales a la interrupción del embarazo (…) Cuando me dijeron todo lo que me dijeron, como que tuvo una sensación de que me caía. Y la Carola me agarró. No me pasó, pero la sensación que tenía era que iba corriendo muy fuerte, y como fue tan grande el pencazo, que estaba con la ojos abiertos y no sabía si estaba parada o acostada“, añadió.

No querían atenderla por la ley de aborto en 3 causales

Más adelante, reveló que los médicos no quisieron atenderla. “Lo cuento porque siento que le puede servir a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Porque esta ley es nueva (aborto en tres causales), relativamente nueva. Entonces justo me tocó la mala suerte de que en la clínica donde estaba atendiéndome, todos se abstuvieron de conciencia“, afirmó.

Luego, agregó: “Quedé súper desamparada en ese momento. Porque todos me dijeron, ‘no, mira, espera que se muera dentro tuyo, se va a morir de todas maneras, ¿entonces para qué…?’, pero así (…) La cosa es que por estas redes de apoyo que empiezan a aparecer en este momento, llegamos un doctor”.

Posteriormente, dio a conocer que el médico que la socorrió en ese momento, fue también el que también le ayudó a dar a luz a su hija de 3 años, Amal. “Mira lo que es la vida, porque fue el que finalmente cerró el ciclo. Y como es la vida, fue el que terminó sacando a la Amal. Y él me derivó a otra clínica, que no era tan provida, donde efectivamente se aplicaban las leyes”, dijo.

Enseguida, adicionó: “No es llegar y decidirlo. Se tiene que enviar un estudio genético a Estados Unidos. Vuelve desde Estados Unidos y se comprueba por tres diagnósticos que ese es un embarazo incompatible con la vida. O sea, no es algo que tú puedas inventar, se comprueba por tres fuentes. Y ahí tú tienes la opción de decidir de poder acogerte a esto“.

Un triste episodio que la unió más con su marido

Hasta que llegó el momento. “Y llegamos entonces a este otro doctor que nos acogió de manera súper humana, explicándonos científicamente lo que estaba pasando. Yo pregunté si iba a sentir un dolor, también mi hijo si estaba vivo. Él me explicó que no, que como no estaba desarrollado era imposible que sintiera algún dolor con el procedimiento que se iba a hacer”, rememoró.

“Y fue duro. Porque es un hijo que tú tienes que parir, en el mismo lugar donde están naciendo hijos. Que bueno también que apareció esta Ley Dominga, también a raíz de esta ley se armaron hartos protocolos. Y fue súper duro para nosotros“, prosiguió con la historia.

Finalmente, todo esto la unió más con su marido. “Ahí como que me volví a enamorar de Karim, porque finalmente, todo está centrado en uno. Porque es uno quien vive eso físicamente. Pero el dolor del papá que está mirando todo esto… Yo parí a mi hijo que ya no tenía vida, pero con anestesia. Karim estaba mirando esto. Preguntaron y decidimos pasar por todo eso juntos”, cerró.