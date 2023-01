Papá del año: Kun Agüero olvidó a su hijo en Qatar por irse a celebrar con la selección argentina

Podríamos coronarlo como el papá del año sin problema alguno. Es que lo que hizo el Kun Agüero es digno de las anécdotas más insólitas del último tiempo.

Resulta que el futbolista contó, en su cuenta de Twitch, que olvidó a su hijo Benjamín en Qatar. Una información que sorprendió a sus seguidores.

“Tomé bastante, lo que pasa es que estaba sin comer y cuando estás sin comer te pega el doble. Y pensaba: ‘Si me pasa algo que me pase acá en Qatar con la Copa del Mundo’”, partió contando.

Es que, tal como se vio en las transmisiones en vivo que la selección argentina hizo post ganarle a Francia y coronarse como campeones del mundo, el jugador era lejos uno de los más prendidos y uno de los que estaba animando la fiesta.

Kun Agüero y su “olvido”

Así, el amigo de Messi, participó de todas las celebraciones tras ganar el Mundial. Y estuvo en camarines con todos y hasta le ofrecieron irse en el avión con el equipo rumbo a Argentina.

“Me querían llevar a Argentina, yo estaba en el predio, seguíamos festejando y en un momento me dicen: ‘Dale que el avión se va’. Y yo estaba re manija y dije: ‘Vamos que nos vamos’. Ya me iba a ir en el avión de la Selección con el pasaporte, pero me acordé y dije: ‘Pará que tengo a mi hijo en el departamento ¿Dónde querés que lo deje?’”, relató.

Y agregó que “después le dije: ‘Benja, voy para allá, no te voy a dejar tirado’. Pero estaba tan cebado que me olvidaba de todo, una locura”.



De esta forma, el Kun Agüero desclasificó la sorprendente historia, e incluso confesó que Leo lo retó por estar tan enfiestado al punto de abandonar a su retoño. “En un momento Leo se enojó y me dijo: ‘Ey, pará’. Y yo estaba así y le dije: ‘¿Cómo pará? Somos campeones del mundo, pa’. Ahí seguí de nuevo. Estaba tan bien que creo que el corazón estaba perfecto, estaba feliz”, cerró.