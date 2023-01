Modelo plus size es acusada de fomentar el sobrepeso y sus fans la defienden

La supermodelo plus size Ashley Graham dio un poderoso mensaje sobra la positividad corporal después de haber sido criticada por llevar un atuendo atrevido.

Y es Sameera Khan, una ex Miss Nueva Jersey que se autodenomina “periodista antiliberal” en su biografía de Twitter, tuiteó el lunes una foto de Graham con el vestido y dijo: “El movimiento de la gordura positiva se nos está yendo de las manos“.

En respuesta al tuit (ahora borrado) de Khan, Graham compartió otra foto de sí misma con el mismo vestido brillante con la descripción: “Responde a este tuit con una foto tuya llevando la ‘gordo positividad’ demasiado lejos. Yo empiezo”.

Quote tweet this with a photo of you taking ‘fat positivity’ too far. I’ll start. pic.twitter.com/WlmyYr13Kh

— Ashley Graham (@ashleygraham) December 19, 2022