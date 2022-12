“Es patético lo que está pasando”: conductores de CHV y delegada de la RM viven tenso momento por medidas contra el humo en la capital

Un tenso momento se vivió esta mañana en el matinal de CHV, luego que los animadores del espacio se enfrentaran en un debate con la delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, a causa de las medidas para hacer frente al humo presente en la capital provocado por los incendios forestales.

Durante esta jornada, las autoridades decretaron una alerta por riesgo sanitario para la RM a causa de la situación antes descrita.

Bajo ese contexto, tanto Julio César Rodríguez como Montserrat Álvarez criticaron a la delegada presidencia RM acusando una tardía respuesta de la autoridad.

En esa línea, la conductora de Contigo en la Mañana consultó a Constanza Martínez por la situación de los colegios y la falta de información respecto a la posible suspensión de clases, hecho fue respondido por la autoridad acusando diversas variables.

“Las condiciones de las comunas han sido muy variables (…) Los colegios en muchos casos son un lugar de refugio para los estudiantes y, por tanto, la recomendación de la autoridad sanitaria tiene que ver más con la suspensión de actividad física y no necesariamente con la suspensión de clases, porque también estos establecimientos permiten que los estudiantes puedan recibir su alimentación”, explicó la autoridad regional.

“Yo entiendo que para Santiago es muy alarmante que haya una nube de humo, pero las condiciones de la nube han estado monitoreadas por la autoridad sanitaria y está en permanente revisión”, agregó.

“Dos mundos distintos”

A lo anterior, Julio César Rodríguez arremetió: “Estamos viviendo en dos mundos distintos, porque no hace mach lo que usted dice del monitoreo con lo que la gente vive en la realidad (…) Son las 10 horas y si se tiene que decir algo a la ciudadanía hay que hacerlo a las 7-8 a.m.”.

“Se estuvieron diciendo a través de todas las autoridades, distinto es hacer un punto de prensa, pero hemos estado en coordinación permanente todo el día y toda la noche”, contestó la delega presidencial RM.

En ese sentido, Julio César afirmó nuevamente: “Qué sacan con coordinarse si no lo comunican”.

“Lo hemos comunicado. Lo que estoy tratando de explicar que han sido modificaciones que se han dado durante la jornada, no es que se retrasó la situación, sino que cambió el viento durante la mañana y hemos estado tomando medidas al respecto”, detalló Constanza Martínez.

Pero el conductor de CHV fue más allá y expuso: “Yo me levanté a las 5:50 horas y ya estaba así, por qué no se habló antes (…) No hemos encontrado las recomendaciones de manera oficial, no hay claridad, no hay nada oficial”.

“Lo dijimos en la mañana (…) pero lo puedo repetir, esta es una emergencia que se ha traducido durante varios días y que ha tendido modificaciones en la forma extrema y errática de los incendios forestales y por lo mismo, vamos a estar permanentemente informado a la ciudadanía diferentes medidas”, señaló la autoridad regional.

“No quedó nada claro”

Esto fue respondido nuevamente por Julio César. “No quedó nada claro. No hay ninguna autocrítica por las vocerías. Es la salud de las personas, es patético lo que está pasando, dicen que han informado toda la mañana y dónde han informado, somos un canal de televisión y no sabemos dónde han informado”, dijo el animador.

“Vamos a estar en reunión para mejorar la comunicación, pero hemos estado en coordinación por más de siete días”, cerró la delegada Constanza Martínez.