“Tía Pikachu” responde a Patricia Maldonado: “Esta señora colabora a la descomposición social de nuestra patria”

Este domingo, Giovanna Grandón, más conocida como “Tía Pikachu”, le respondió a Patricia Maldonado luego que la integrante de las Las Indomables afirmara que la exconvencional “fue utilizada por mentes maquiavélicas”.

“La Pikachu anda lloriqueando por los canales. Volvió a manejar el furgón. Yo le voy a recordar algo a esa mujer, que en realidad ella no es culpable, ¿no? Ella es una mujer que fue utilizada por mentes maquiavélicas“, expresó la expanelista de Mucho Gusto.

“Porque cuando el comunista es inteligente es maquiavélico. Es capaz de hacerte convencer y de decirte que tú eres el rey de la selva. Pero no existe el rey de la selva, porque eso es mentira. Que eres el rey, que eres más que el león. Y resulta que no eres más que una pobre ratita“, complementó la figura televisiva.

Bajo ese contexto y por medio de redes sociales, la “Tía Pikachu” le respondió a Patricia Maldonado y expuso: “No tiene nada que decirme. Ella debe recordar que apoyó activamente, como agente del régimen que cometió los peores horrores de la historia de Chile”.

“Nunca he militado ni he participado en actividades para el Partido Comunista. Mucho menos firmado NADA. Ni con el PC, ni con ningún otro partido”, indicó la exconstituyente.

En esa línea, Giovanna Grandón expuso que si Patricia Maldonado la conociera “sabría que a mí no me manda nadie, pero es más fácil mentir”.

“Esta señora es parte del problema y colabora a la descomposición social de nuestra patria”, cerró la “Tía Pikachu”.

— Giovanna Grandón Ex-Convencional Constituyente (@TiaPikachu) December 11, 2022