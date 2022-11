“¿Me está amenazando?”: Carmen Gloria Arroyo paró en seco a violento maltratador

“La Jueza” una vez más fue tema en redes al hacer justicia con un hombre que golpeaba a su mujer.

Fue un caso de lo más comentado durante la tarde del martes. Uno donde Carmen Gloria Arroyo se lució.

Una mujer llegó hasta el programa de TVN a pedir ayuda con su divorcio, argumentando que su ex pareja la maltrataba constantemente.

Ema arribó al espacio para lograr separarse de Alfonso, de quien estaba distanciada hace 24 años debido a sus maltratos. Y fue acompañada por su hermana, hecho que molestó a su ex.

“Yo vengo a discutir el problema con mi esposa, no con ella. Si no (se va), yo me retiro no más, señorita. No acepto que esté acá“, dijo en tono amenazante.

Tras ello, Arroyo le respondió en seco: “¿Me está amenazando?“.

Revisa el tenso momento

Vamos con el segundo caso: “Historias del pasado” 👩🏻‍💻 Comenta con #CarmenGloriaTVN 📡Sigue la señal en vivo https://t.co/6klJxtqFSM pic.twitter.com/Vsg85WRnno — TVN (@TVN) November 29, 2022

Usuarios reaccionan en redes sociales

Los usuarios en redes sociales evidenciaron su molestia contra el sujeto que participó en el programa conducido por Arroyo.

Fueron varios los comentarios en contra del individuo que tuvo un cruce verbal con la Jueza.

Maldito!!. Violento, maltratador y no pagaba pensión de alimentos. Viejo feo más encima #CarmenGloriaTVN — Alejandro (@_Alejandrodel) November 29, 2022

El Suspiro y las gracias de la Sra cuando sacaron del estudio al Viejo Ql . Me puso piel de gallina Y fue desgarrador porque le salio del alma 🙈#CarmenGloriaTVN #GrandeJueza 👏👏👏👏 — KoteCord (@JoseCdova) November 29, 2022

Csm pobre señora, vivir con tanto temor a causa de un desgraciado que se cree con el derecho de ponerle la mano encima!!

Ame a la jueza! Fuera de mi estudio!#CarmenGloriaTVN — Paula Vargas (@paulavj) November 29, 2022